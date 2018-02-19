Глава New York Times: газетам осталось 10 лет

Не больше, но и не меньше. Редакциям, однако, стоит держаться за принт до конца
«Я верю, что как минимум 10 лет жизни у печатной продукции в США еще есть», — заявил Марк Томпсон, генеральный директор холдинга New York Times, выступая 12 февраля на CNBC. Он добавил, что был бы рад, если бы пресса жила и процветала сколь угодно долго, но признал, что она все же столкнется с тем, что ее «срок годности» истечет.
Свой прогноз Марк Томпсон строит исключительно на экономических расчетах: «Наступит момент, когда существование печатных изданий просто лишится всякого экономического смысла».
Ключевой задачей на этот период гедиректор NYT считает, разумеется, переход в цифру. «Мы намерены служить нашим верным печатным подписчикам столь долго, сколько потребуется, — заявил он. — Но в это же время мы должны отстроить наш цифровой бизнес так, чтобы получить успешную растущую компанию и растущий новостной бизнес после того, как принт сойдет со сцены».
Стоит особо подчеркнуть, что подобные прогнозы вовсе не выглядят мрачными для самой New York Times. Ее печатая подписка немного снижается, зато цифровая растет рекордными темпами. NYT стала первой газетой в мире, преодолевшей отметку в 1 миллион цифровых подписчиков. И сейчас газета держит мировой рекорд цифровой подписки — 2,2 миллиона. Недавно подведенные итоги 2017 года показали 10-процентный рост доходов.
Так что у NYT, как и у некоторых других глобальных американских изданий, дела идут неплохо. Не без помощи Трампа: успеху в продаже контента поспособствовал так называемый Trump Bump. Тексты про Трампа хорошо пугают прогрессивную публику и хорошо продаются.
Помог также боевой журналистский и инновационный настрой редакции. Кроме того, очевидно, что англоязычное издание с глобальной повесткой может «окучивать» достаточно обширную поляну, чтобы сохранять уверенность в будущем. Масштаб новостного бизнеса позволяет газете уверенно смотреть в будущее и после Трампа.
Прогнозы о смерти газет сейчас уже никого не удивляют. Лидеры рынка говорят о них рутинно и отмеряют определенный срок, причем не очень отдаленный. Что касается России, то у прессы здесь еще есть «лет 5 агонии и лет 15 конвульсий». Ну, а самую последнюю газету последний главный редактор, как известно, подпишет 28 декабря 2037 года, в 16.20.
Известен также прогноз исчезновения газет по странам, сделанный Россом Доусоном, медиа-футурологом из Австралии. В 2010 году он составил карту, в которой расписал, в каком году в какой стране газеты станут «незначительными». России он предрекал 2037 год, а вот для Америки называл 2017. Впрочем, когда мы с ним это обсуждали году в 2015, он согласился сроки для Америки сдвинуть «на попозже». Слишком рано. Теперь-то уж это очевидно.
Все-таки главный фактор для расчета «сроков дожития» прессы — не столько экономика, сколько уход последнего газетного поколения. Этот фактор стабилизирует дожитие прессы по всему миру. Последнее газетное поколение, то есть люди, родившиеся до 1980-го, еще будут некоторое время в силе и будут обеспечивать какой-то спрос на прессу и, что не менее важно, миф о прессе.
Так что у прессы есть еще 10-15 лет — не больше, но и не меньше. К концу этого периода все необратимые процессы завершатся. Останется лишь некоторый шлейф, чтобы удостоверить тот самый прогноз по поводу 2037-го.
С теоретиков взятки гладки. А вот чем интересен прогноз директора New York Times, так это практическим настроем. Разумеется, он говорит о переходе в цифру. Однако успешный перевод печатного бизнеса в интернет — задача не из простых. Даже у исконно цифровых СМИ нарастают проблемы — Google и Facebook перехватывают и рекламу, и контент, и публику. Что уж говорить о печатных СМИ, особенно небольших. Они попросту растворяются в интернете, как в болоте. Возможно, традиционная бизнес-модель СМИ вообще не переходит в Интернет. Это был бизнес эпохи информационного дефицита.
Куда более важна другая идея Томпсона: редакции должны служить печатным подписчикам до конца. Исключая New York Times и еще десяток мировых изданий, большинство традиционных СМИ до сих пор получает основные доходы, пусть и сжимающиеся, от принта. Надо держаться за принт до последнего, пытаясь выстроить на медийной основе какой-то другой бизнес в новой среде.