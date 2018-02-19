Глава New York Times: газетам осталось 10 лет

«Я верю, что как минимум 10 лет жизни у печатной продукции в США еще есть», — заявил Марк Томпсон, генеральный директор холдинга New York Times, выступая 12 февраля на CNBC. Он добавил, что был бы рад, если бы пресса жила и процветала сколь угодно долго, но признал, что она все же столкнется с тем, что ее «срок годности» истечет.

Свой прогноз Марк Томпсон строит исключительно на экономических расчетах: «Наступит момент, когда существование печатных изданий просто лишится всякого экономического смысла».

Ключевой задачей на этот период гедиректор NYT считает, разумеется, переход в цифру. «Мы намерены служить нашим верным печатным подписчикам столь долго, сколько потребуется, — заявил он. — Но в это же время мы должны отстроить наш цифровой бизнес так, чтобы получить успешную растущую компанию и растущий новостной бизнес после того, как принт сойдет со сцены».

Стоит особо подчеркнуть, что подобные прогнозы вовсе не выглядят мрачными для самой New York Times. Ее печатая подписка немного снижается, зато цифровая растет рекордными темпами. NYT стала первой газетой в мире, преодолевшей отметку в 1 миллион цифровых подписчиков. И сейчас газета держит мировой рекорд цифровой подписки — 2,2 миллиона. Недавно подведенные итоги 2017 года показали 10-процентный рост доходов.

Так что у NYT, как и у некоторых других глобальных американских изданий, дела идут неплохо. Не без помощи Трампа: успеху в продаже контента поспособствовал так называемый Trump Bump. Тексты про Трампа хорошо пугают прогрессивную публику и хорошо продаются.

Помог также боевой журналистский и инновационный настрой редакции. Кроме того, очевидно, что англоязычное издание с глобальной повесткой может «окучивать» достаточно обширную поляну, чтобы сохранять уверенность в будущем. Масштаб новостного бизнеса позволяет газете уверенно смотреть в будущее и после Трампа.