5 трендов новых медиа в 2018 году

Что несут естественные интерфейсы, социальное программирование и машинное обучение — спасение или гибель
Наши прогнозы на год в этот раз компактны и наполнены некоторыми противоречиями, к которым, впрочем, скатывается любая дискуссия о журналистике сегодня. Станут алгоритмы спасением медиа или похоронят их? Как выживут сами платформы, если убьют своих авторов? Можем ли мы доверять искусственному интеллекту? Никто не знает точного ответа на эти вопросы, но взрывы бомб от войны Facebook с издателями раздаются все ближе, поэтому отвечать на них придется уже скоро. И не всегда правильный ответ окажется приятным.
РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
Естественные интерфейсы подразумевают простую и привычную среду для взаимодействия с чем-либо. Их цель — эффективное и незаметное посредничество в общении между людьми. Среди разных форматов общения в 2018 году на первое место выходят разговорные форматы: диалоговые интерфейсы, голосовые помощники, умные колонки. Концепция Web 3.0 — это и есть умные гибриды сетей, гаджетов и сервисов, которые разговаривают с человеком на привычном для него языке и подстраиваются под потребности каждого. А что может быть естественнее голосового диалога?
Крупные корпорации вступили в гонку на рынке умных колонок и голосовых ассистентов. Исследования прогнозируют рост продаж этих устройств. В 2017 году, помимо умных колонок Amazon Echo и Google Home, появились новости об Apple HomePod и Microsoft Invoke. Не отстают южнокорейские LG и Samsung, а также разрастается экосистема для более мелких производителей. О работе над собственной умной колонкой заявил и российский Яндекс, тем более что запущен ассистент «Алиса» с элементами искусственного интеллекта. Похоже, что наличие собственного ассистента и наиболее комфортной экосистемы как раз и будет определять успех устройств.
Редакционные медиа в этой ситуации снова, как и с соцсетями, рискуют оказаться в зависимом положении, оставшись лишь одними из поставщиков контента в чужие экосистемы. Но и звание поставщика еще нужно заслужить. Поэтому подкастами в мире занимаются все больше и основательнее. Разделы подкастов есть у The Guardian и The New York Times. На русском языке подкасты как медийный формат активно продвигает «Медуза» и делится своим опытом.
Кстати: еще в прогнозах на 2017 год мы говорили про тренд на медиатизацию вещей (MoT, Mediation of Things). Это направление продолжает активно развиваться. Встраивание в медиатизированные вещи модулей общения с пользователем будет только усиливать тренд развития естественных и интуитивных интерфейсов, когда человеку будет легко и просто общаться со всем многообразием устройств и программ вокруг него.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Призывать гуманитариев учиться программировать — это вчерашний день. Пока будешь познавать азы кодинга, твое рабочее место успеет занять робот.
Тогда чему учиться? Все-таки программированию, но — социальному. То есть созданию идей и моделей поведения, которые отвечают на вопрос «зачем?», с последующим их внедрением в умы людей. И тут на первое место выходят вопросы этики: в чьих руках окажутся эти инструменты и с какими целями они будут применяться?
Раньше для убеждения и склонения людей к действиям требовались большие и долгоиграющие идеологии (от религии до политических учений). Сейчас алгоритмы на базе больших данных могут оценить вектор вашего поведения и начать незаметно его корректировать. То есть поощрять желаемое поведение и наказывать за нежелательные действия.
Так, Китай проводит, пожалуй, самый масштабный социальный эксперимент за всю историю человечества: вводит систему социального рейтинга. Пока участие в ней добровольно, но это только пока. Вокруг этой системы уже создано и развивается масштабное сообщество, которое будет регулировать поведение своих участников даже похлеще людей с дубинками. Например, ваш рейтинг упадет, если понижается рейтинг вашего друга или родственника.
Держатели власти и денег будут охотно пользоваться возможностью воспитывать под себя лояльную аудиторию. Зная все страхи, надежды, болевые точки и желания людей, опираясь на большие данные и при помощи умных алгоритмов манипулировать людьми будет несложно. При одном «но»: их уровень медиаграмотности должен быть невысок.
Отсюда контртренд — спрос на медиаобразование как генератор «вакцины» медиаграмотности. В его основе лежит стремление привить критическое мышление, которое научит людей цифровой гигиене и даст информационную автономию личности. В СМИ мы всё чаще встречаем рассуждения и даже инструкции на темы, как не стать жертвой мелких мошенников или глобальных фейковых новостей, как противостоять пропаганде, как уберечь детей от деструктивных воздействий глобальных коммуникаций. Спрос на это будет только расти, и в интересах медиа — воспитывать опытных потребителей информации и развивать человеческий потенциал своей аудитории.
В продолжение этого тренда также наблюдается рост интереса к обучению медиаграмотности самих преподавателей, учителей, тренеров. Особенно это актуально при подготовке будущих работников медиаиндустрий. Здесь нужно отметить свежие инициативы, объединяющие десятки медиапрофи: международный проект-сообщество «Медианавигатор» и сборник упражнений «Медиапрактикум».
БОРЬБА ПЛАТФОРМ ЗА АВТОРОВ
Еще недавно мы восхищались идеей освобождения авторства, которая сулила нам пространство безграничного творчества и креативности. Со временем оказалось, что площадок для продвижения интересного контента хоть отбавляй, а перенасыщения хорошими авторами все нет.
Тогда владельцы платформ подумали, что все дело в условиях для творчества, и стали создавать комфортные среды, в которых самые вовлекающие авторы будут получать большие охваты, а кто будет мошенничать и пытаться хакнуть систему — того поглотит черная дыра.
Беда в том, что за распознавание гениальных творений человека в Сети отвечает интеллект искусственный, творчеству пока не обученный. Так становятся популярными паблики вроде «Трамваи и анимешные прически». Пишутся пространные руководства для авторов о том, как стать любимцами публики и не угодить в блокировку, но никто не говорит о том, что нельзя пробудить в авторе творчество только лишь набором правил и комфортной экосистемой. Да, социальные платформы должны вытолкнуть наружу тех, кто раньше не умел себя продвигать. Но что, если таким авторам просто лень реагировать на диктатуру платформ?
Так что автор в эпоху нейросетей и уютных медийных экосистем может играть по правилам и быть популярным, или наоборот — быть вне правил (как это всегда и было в искусстве и творчестве) и кануть в забвение. По крайней мере, пока не наступит та самая сингулярность алгоритмов, когда о них можно будет перестать думать.
Со временем возникнет вопрос — как выйти из-под натиска платформ и действительно освободить авторство. Кажется, пришло время думать о том, как выстроить систему социального доверия, позволяющую понять — где правда, где оригинальный контент и где стоящий внимания автор. Возможно, выход подскажут следующие два тренда.
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ — НОВАЯ «ТАБЛЕТКА ОТ ВСЕГО»
2018 год начался с войны платформы и создателей контента. А именно: социальной сети Facebook (FB) и издателей. Анонсированное Марком Цукербергом изменение алгоритмов выдачи в соцсети фактически означает спад трафика оттуда на 20 %, и это в среднем. Так что усилия множества СМИ по адаптации к существующим правилам игры, инвестиции в производство видео можно считать в определенной степени лишними.
Принося новые дары — такие как умные ленты и персональные рекомендации, — боги платформ в оплату требуют от издателей новых кровавых жертв. Изменения алгоритма FB все СМИ восприняли как бессмысленную жестокость по отношению к ним: евангелист Марк показал путь, но грубо бросил на полпути.
Однако главное сделано: пользователи распробовали на вкус персонализированную повестку и теперь каждый требует от издателей свой собственный маленький Facebook. Ленту рекомендаций, спам-фильтр, белый список — все что угодно! — лишь бы только удовлетворяло хотелки конкретного посетителя.
Однако разным пользователям «заходят» разные модальности и форматы. Под разные форматы заточены разные платформы и ресурсы, и мы давно уже разделились беспощадно на тех, кто с удовольствием читает длинные тексты, кто смотрит видео, кто пролистывает фоточки в Инстаграме.
Что же теперь издателю — разорваться, что ли? Да, разорваться.
Для того чтобы попасть в тысячи и миллионы персонализированных пользовательских лент, издательский продукт должен быть приготовлен из разных ингредиентов и доступен в любом общепите. Составляющие этого продукта должны быть съедобными для разных людей: клип для визуала, подкаст для аудиала, селфи подруг — для юной девицы, быстрый доступ к базе — для озабоченного менеджера.
Наступает время СМИ, которые живут во всех соцсетях, чьи материалы отлично просматриваются на любом устройстве — и разные части которого работают на разную публику, на любых платформах, в любом контексте.
И для создания такого медиа, конечно, нужен искусственный интеллект: вручную такие вещи не делаются. Зато новые кросс-платформенные СМИ — их еще можно назвать liquid media — просачиваются, как жидкость, в обход блокировок авторитарных государств и сквозь неплотности информационного кокона отдельного человека.
Пользователь прекрасно узнает бренд, ежедневно просматривает пару его материалов — хотя, возможно, ни разу в жизни не побывал на его домашнем ресурсе (и даже не интересуется, существует ли такой в природе).
Есть ли сайт у канала «Настоящее время»? Да кого это волнует — ведь есть Facebook, ВКонтакте, YouTube, Instagram.
Такая всеядность подкашивает старых динозавров, которые не успели приспособиться, и дает новые — гораздо более равные — возможности для начинающих и малоизвестных СМИ. Порог стоимости входа на рынок снизился радикально. Никому ранее не известный dayonline.ru с прошлого года набирает по 15 млн переходов в месяц, вырастая как биткоин и уступая только монстрам типа «КП» и «МК», — откуда он берет эти переходы? Из Дзена. Освоил новую кормовую базу и тянет трафик.
Алгоритм — король, но и у него есть высшая форма существования. О ней — в следующем тренде.
АЛГОРИТМЫ СТАНУТ ДОСТАТОЧНО УМНЫМИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О НИХ
Несмотря на то что война платформ и издателей из-за алгоритмов — явление новое, есть шанс, что она может оказаться первой и последней. Просто потому, что алгоритмы станут достаточно умными, чтобы не пытаться их сломать, хакнуть, обмануть, а просто делать то, что у тебя получается лучше всего. Для журналистов это «что-то» сводится к простой формуле «рассказывать истории». А там уж элементы искусственного интеллекта решат, кому и как этот контент лучше доставить.
На самом деле это разумный венец существования алгоритмов в мире медиаконтента. Мы не думаем, как именно попадает в наши дома электричество, мы просто им пользуемся. Немногие могут сказать, почему тяжелый железный корабль не тонет в воде, а тяжелый железный самолет не падает с неба. Но все с удовольствием ходят в круизы и летают через Атлантику.
Конечно, тут же возникает вопрос прозрачности: кто сможет гарантировать, что действующий алгоритм, про который вроде бы думать не надо, действительно честный и не подсуживает вашим конкурентам? В конце концов, самолеты разбиваются, а корабли тонут.
Впрочем, скорее всего, как и с точкой сингулярности, после которой человеческий разум перестанет успевать следить за прогрессом, в конечном итоге алгоритмам придется просто довериться.