5 трендов новых медиа в 2018 году

РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Естественные интерфейсы подразумевают простую и привычную среду для взаимодействия с чем-либо. Их цель — эффективное и незаметное посредничество в общении между людьми. Среди разных форматов общения в 2018 году на первое место выходят разговорные форматы: диалоговые интерфейсы, голосовые помощники, умные колонки. Концепция Web 3.0 — это и есть умные гибриды сетей, гаджетов и сервисов, которые разговаривают с человеком на привычном для него языке и подстраиваются под потребности каждого. А что может быть естественнее голосового диалога?

Крупные корпорации вступили в гонку на рынке умных колонок и голосовых ассистентов. Исследования прогнозируют рост продаж этих устройств. В 2017 году, помимо умных колонок Amazon Echo и Google Home, появились новости об Apple HomePod и Microsoft Invoke. Не отстают южнокорейские LG и Samsung, а также разрастается экосистема для более мелких производителей. О работе над собственной умной колонкой заявил и российский Яндекс, тем более что запущен ассистент «Алиса» с элементами искусственного интеллекта. Похоже, что наличие собственного ассистента и наиболее комфортной экосистемы как раз и будет определять успех устройств.

Редакционные медиа в этой ситуации снова, как и с соцсетями, рискуют оказаться в зависимом положении, оставшись лишь одними из поставщиков контента в чужие экосистемы. Но и звание поставщика еще нужно заслужить. Поэтому подкастами в мире занимаются все больше и основательнее. Разделы подкастов есть у The Guardian и The New York Times. На русском языке подкасты как медийный формат активно продвигает «Медуза» и делится своим опытом.

Кстати: еще в прогнозах на 2017 год мы говорили про тренд на медиатизацию вещей (MoT, Mediation of Things). Это направление продолжает активно развиваться. Встраивание в медиатизированные вещи модулей общения с пользователем будет только усиливать тренд развития естественных и интуитивных интерфейсов, когда человеку будет легко и просто общаться со всем многообразием устройств и программ вокруг него.