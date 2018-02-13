Как Axel Springer привлекает аудиторию к видеоформатам

Через четыре года после того, как общенациональная немецкая газета Welt, принадлежащая медиаконцерну Axel Springer, приобрела новостной телеканал N24 и интегрировала его в работу ньюсрума печатной версии, она готова существенно расширить свою стратегию развития видеоформатов. N24 и Welt объединили свои редакции с 2014 года. А завершение слияния Axel Springer отметил переименованием телеканала N24 в Welt.

После недавнего изменения алгоритма наполнения ленты новостей в Facebook для издателей как никогда важно разрабатывать стратегии развития видеоформатов на своей собственной платформе. Welt тестирует новые видеосервисы и продукты, разработанные для того, чтобы люди задерживались на сайте. За предыдущие недели ссылки на видеопотоки стали более заметными и расположились вверху веб-страницы. В Welt говорят, что раскрывать точные цифры ещё рановато, но число заходов пользователей на онлайн-трансляции с тех пор удвоилось.

В среднем на страницах, где в статьях есть видео, читатели проводят на 18% больше времени, чем на страницах без видео. Хотя абсолютных цифр издательство не даёт.

Директор по цифровым инновациям Welt Ниддаль Салах-Эльдин:

Аудитория тратит больше времени, поскольку смотрит видео, но люди интересуются и другими вещами. Мы много думаем о лояльности, как создать прочные связи, и предлагать более подходящий к теме контент, чтобы люди дольше задерживались на странице.

В день Welt публикует примерно 50 видеосюжетов: и оригинальных, и адаптированных для других платформ. По данным Tubular Labs, в декабре у видео Welt было 12 миллионов просмотров в Facebook и YouTube. Тем не менее в Welt считают, что они ещё очень ограничены в использовании видеоформатов.

Салах-Эльдин:

Мы не делаем акцент на видео, скорее мы ориентируемся на релевантность материала и взаимодействие с пользователем. Мы всегда задаём себе вопрос: приобретет ли материал дополнительную ценность, если мы добавим к нему видео. Речь не идёт о выполнении KPI (Key Performance Indicator – ключевые показатели эффективности — Прим. ред.).

Объединить две службы новостей с разной организацией рабочего процесса было непросто. Как говорят в Welt, журналистам и редакторам рекомендовали использовать все каналы распространения — такая практика получает всё большее распространение. В прошлом месяце, например, журналист Ибрахим Набер в онлайн-статье сообщил новость о нападении на немецкого футболиста Дениза Наки. Набер появился в телесюжете, а затем видео с ним было адаптировано для соцсетей и опубликовано на странице Welt в Facebook.

Как говорит президент Condé Nast International Вольфганг Блау:

Видео у Welt — это в меньшей степени самостоятельное явление, в меньшей степени телевидение, оно в бóльшей степени вплетено в контекст, нежели у их конкурентов. При таком подходе они учитывают, что большинство из тех, кто попадает на главную страницу новостного сайта, пойдёт туда не для того, чтобы просто посмотреть видео, а чтобы найти подходящий именно ему контент, будь то текст, видео, интерактивные форматы или фотогалерея.

В сентябре 2016 года Welt перешла от модели дозированного контента к модели «freemium paywall», где цифровой подписки требует 15% контента. Редакторы решают, какой контент попадает в категорию «премиум», руководствуясь интуицией и баллом, вычисляемым для статьи по таким показателям, как количество просмотров страниц, длительность просмотра и количество репостов в социальных сетях. Для видео это ещё и количество просмотров, процент просмотра, источник просмотра и процент отказа. Тем не менее, бóльшая часть видеоматериалов Welt — в свободном доступе.

Представитель редакции Оливер Раше:

Наш опыт говорит, что «говорящие головы» имеют успех, только когда выражают сильное мнение, — говорит . — Релевантность и содержание, вот, что продвигает видео, а не обязательно большой взрыв.

Источник: digiday.com