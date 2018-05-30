Аркадий Бабченко жив

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Днем 30 мая на пресс-брифинге СБУ, где присутствовал Бабченко, было объявлено, что все произошедшее было частью оперативной операции.

По данным представителя СБУ, подозреваемый в подготовке покушения на Бабченко задержан. Это гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами: за убийство он пообещал награду ветерану АТО в размере 30 тысяч долларов.

Сам Бабченко, выступая на пресс-конференции, попросил прощения у жены и близких за то, что не сообщил им о своем участии в спецоперации. По словам журналиста, о подготовке покушения ему стало известно месяц назад:

Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей.

Принес свои извинения и глава СБУ Василий Грицак:

Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения.

Вечером 29 мая сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве тремя выстрелами в спину.

Фото: Радио Свобода