На телеканале «Липецкое время» открыли новую многофункциональную телестудию

Уникальную в Черноземье телевизионную студию открыли на главном региональном телеканале «Липецкое время».

Новая телевизионная площадка занимает 300 квадратных метров. В студии 3 видеостены, 5000 светодиодов, 11 рабочих зон, которые предназначены не только для производства уже существующих программ «Новости» и утреннего шоу «Будильник», но и для съемок ток-шоу. Теперь существующая несколько лет программа «Открытая студия» полностью оправдает свое название. В создании передачи смогут участвовать до полусотни зрителей.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин:

— Масштабы студии впечатляют. Здесь даже сессии облсовета можно проводить в прямом эфире. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить коллектив за ту сплочённую, дружную, особенно в последние годы, работу.

Студия телерадиокомпании «Липецкое время» — рекордная по размеру и функциональности среди телекомпаний Центрального Черноземья. Необходимость в ней назрела уже давно. В настоящее время «Липецкое время» — это первый и единственный в области 24-часовой самопрограммируемый телеканал, который вещает в прямом эфире не только на территории Липецкой области, но и далеко за ее пределами. Журналисты «Липецкого времени» производят более двадцати авторских программ. Компания имеет лицензию на трансляцию этих программ по всей Российской Федерации. Теперь возможности новой студии позволят производить их в современном, интересном зрителю формате.

По словам руководителя ТРК «Липецкое время» Натальи Калугиной, главный продукт канала «Новости» изменится до неузнаваемости. Студия программы занимает едва ли не треть всего павильона. И не только. Еще 60 метров принадлежит программе на крыше. Из летней студии — город как на ладони. В новом сезоне — 18 выпусков новостей ежедневно. Три часа информационного вещания в сутки. Десятки прямых эфиров — общественно-политические события, спортивные турниры, концерты. На кабеле на 21 кнопке, спутнике, в интернете.

В честь открытия новой телевизионной студии для липецких предпринимателей ведущие утреннего шоу «Будильник» разыграли сертификаты с 50% скидкой на размещение рекламы в эфире ТРК «Липецкое время». По условиям сертификата, разместить свою рекламу представители бизнес-сообщества могут сразу на всех медиаплощадках телерадиокомпании - в эфире телеканала «Липецкое время», радиоканале «Липецк-FM», интернет-портале lipetsktime.ru и социальных сетях.

Фото: архив телеканала «Липецкое время»