Суд обязал НТВ удалить сюжет о детдоме в Сыктывкаре

Арбитражный суд Республики Коми обязал НТВ удалить видеосюжет «Круговая порука» о детдоме из программы «Следствие вели…» от 12 марта 2017 года с официального сайта, как несоответствующий действительности и порочащий деловую репутацию детского дома им. А.А. Католикова в Сыктывкаре.

Суд установил, что автор фильма ошибочно использовал документальные кадры из жизни детского дома при описании событий и озвучивании следующих фраз: «…подростки жили на положении рабов»; «Тех, кто покрепче будили чуть свет и вывозили на работу в соседний колхоз»; «Бесправные мальчишки убирали снег, чистили стойла, таскали воду, одним словом «батрачили».

Не соответствующими действительности и порочащими репутацию детского дома признаны и фразы: «Самохин уверял: колхоз помогает детскому дому, детский дом – колхозу. Настоящая взаимовыручка. Но сыщики усомнились в словах директора…»; «Кто превратил детский дом в публичный?...»; «Даже школьную форму местный участковый брал для своих собственных детей…»; «И все это покрывал отличник народного просвещения директор детского дома…»; «…воспитатели, директор и завхоз заодно»; «О визитах к директору и раньше шептались воспитанницы детского дома».

Также телекампания должна дать опровержение и указать, что в передаче «Следствие вели…» были использованы архивные фото и видеоматериалы, содержащие изображения воспитанников и сотрудников детского дома, который находится в Сыктывкаре, и не имеет никакого отношения к описанным в фильме событиям.

Фото: YouTube