YouTube маркирует видео государственных СМИ: комментарий RT

На прошлой неделе Google и YouTube заявили, что будут помечать материалы СМИ, финансируемые государством, особой маркировкой. Компании подчеркнули, что это необходимо для «повышения прозрачности» выдачи новостей. Нововведение пока работает только на территории США. В список маркируемых СМИ попал и RT.

Надпись «RT полностью или частично финансируется российским правительством» появилась под видео телеканала при просмотре их на YouTube из США.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение платформы YouTube маркировать материалы телеканала:

YouTube поставил на контент RT метку «Мэйд ин Раша». Удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо

В Twitter Симоньян разместила ролик, в котором предложен альтернативный вариант маркировки.

Кто нас финансирует — все и так в курсе. У нас есть предложение покреативнее. Конечно, с медведем. pic.twitter.com/bV9cQQprrM — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 февраля 2018 г.

Источник и иллюстрации: RT