«Мы не слышим и не видим простого человека», — о чем говорил Митя Алешковский на вручении премии правительства в области СМИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил «Такие дела» премией правительства в области СМИ «за создание нового формата ресурса по поддержке благотворительности в России».

На вручении директор «Таких дел» Дмитрий Алешковский произнес речь о прицнипах редакции, о современной журналистике и о простом человеке:

В 2014 году, когда мы задумывали «Такие дела», ситуация с журналистикой в нашей стране складывалась отвратительная. Несколько ведущих редакций России, таких как «Лента.ру», «Коммерсантъ», «РИА Новости» и «Русская Планета», прекратили существование либо были переформатированы до неузнаваемости.

Причиной тех изменений стала политика редакций, с которой в той или иной степени были не согласны владельцы этих СМИ.

Именно тогда мы и решили, что должны создать свою редакцию, которая будет опираться на финансирование обычных людей, а не на власть, корпорации или богатых спонсоров. Редакцию, которая будет объединять людей не вокруг политических ценностей, чаще всего разъединяющих людей, а вокруг общечеловеческих, наоборот — объединяющих. Таких ценностей, как Талант, Страсть, Развитие, Смелость, Объективность, Эффективность, Правда, Любовь к родине и, конечно, Сострадание, Эмпатия.

Но главным в работе нашей редакции стал постулат о безусловной ценности человеческой жизни.

Мы абсолютно уверены, что именно принятия этой простой и понятной каждому ценности сегодня не хватает нашему обществу для решения большинства социальных проблем.

Как тогда, в 2014-м, так и сегодня, в 2018 году, российским медиа чертовски не хватает критически важной детали — внимания к простому человеку и его проблемам. Мы месяцами слышим из каждого утюга о том, что происходит на Украине, как живется в США, сколько стоят нефть, доллар и биткоин, слышим об успехах партии и правительства, о том, как растут надои, а колосья колосятся.

Цитируя классика: «По радио поют, что нет причины для тоски, и в этом ее главная причина».

Но мы не слышим и не видим за всем этим информационным потоком простого человека. Обычного. Живого. Плохого. Хорошего. Доброго. Злого. Любого. Заявления и выводы, оценки и пресс-релизы заменили реальность в медиапространстве.

«Такие дела» призваны вернуть в медиапространство реальность, действительность, а в журналистику — настоящего человека со всеми его проблемами и переживаниями.

Только когда общество сможет объективно оценивать проблемы, встающие перед ним, только тогда оно сможет их эффективно решать.

Осознание проблемы есть первый шаг к ее решению. Мы уверены в этом.

Так как «Такие дела» — это медиа, созданное благотворительным фондом, то помимо того что мы рассказываем обо всех проблемах, мы предлагаем реальные, системные и эффективные пути их решения. И наша работа не остается незамеченной.

Десятки тысяч людей по всей стране ежемесячно жертвуют свои деньги, 1000, 500, 100, 50 и даже 30 рублей, для того чтобы «Такие дела» продолжали выходить.

И в результате «Такие дела» собирают сотни миллионов рублей для финансирования проектов во всех регионах страны. Проектов, которые помогают тем, у кого нет надежды, тем, кто не дождался помощи, тем, кому больше некуда обратиться.

Десятки тысяч людей по всей стране получают помощь от этих проектов. Десятки тысяч судеб получили шанс, надежду, поддержку, помощь, любовь.

Все, что мы сделали, мы сделали вместе с самыми обычными людьми, без какого-либо государственного, иностранного или коммерческого финансирования. Мы сами создали медиа о простом человеке, которое нужно простому человеку и которое пользуется поддержкой простого человека.

Вся моя речь только об одном — нам всем, не только присутствующим здесь, но и всем живущим здесь, в нашей любимой и великой стране, нужно, чтобы каждый телеканал, радиостанция, газета или журнал, каждое медиа пошло по нашему пути, поставило бы человеческие ценности во главу угла, сделало бы главными в своей работе человеческую судьбу и жизнь.

Тогда наша страна изменилась бы навсегда и мы решили бы большинство социальных проблем, от которых страдают миллионы наших сограждан.

Спасибо.