«ЖУРНАЛИСТ» о себе

Почему тираж нашего издания невелик? Потому что работник печати не привык быть подписчиком. Его дело производить газету или журнал, распространять их, читать. Но покупать…
Тираж ЖУРНАЛИСТА мал. Подписная лихорадка, потрясавшая недавно все журнальные организмы, в очень слабой степени проявилась у ЖУРНАЛИСТА — кривая его тиражной температуры отнюдь не вздыбилась, но меланхолично продолжает занимать горизонтальное положение.
Очень трудно писать самим о себе. Ведь теперь наша печать, по совести говоря, злоупотребляет своим законным правом агитации за подписку: кампания подписки часто выглядит как грубая самореклама.
Но все же существует некий абсолютно необходимый минимум, обязующий каждое издание подымать голос в призыве к читателям-подписчикам.
ЖУРНАЛИСТ завоевал прочное место в жизни секции, в среде работников печати, в семье специальных журналов — как профессиональных, так и посвященных печати.
ЖУРНАЛИСТ обслуживает интересы работников печати со многих сторон: и профессиональных, и производственных, и теоретических, и культурно-самообразовательных.
Все это неоднократно признавалось руководящими профорганами секции и, что важнее всего, нашими читателями — почему мы имеем право и сами об этом говорить.
Но ЖУРНАЛИСТ— журнал журналистов. Вот тут его беда: работник печати, будь то книжник или газетчик, не привык быть подписчиком. Его дело производить книгу, газету, журнал, распространять их, читать. Но покупать…
И выходит, что интерес к журналу не выражается в таких «вещественных проявлениях невещественных отношений», как подписка на него. Этой особенностью, главным образом, и объясняется печальная тиражная «стабилизация» ЖУРНАЛИСТА.
Меж тем сейчас как раз такой момент, когда особенно возрастает значение нашего журнала как профоргана.
Секция переживает организационную перестройку. Переход к печатникам не есть только механическая перемена жилплощади. Он знаменует, что секция подымается на следующую, высшую ступень развития. Устраиваться у печатников нам нужно так, чтобы наилучше обеспечить и интересы производства, и интересы работников.
Поэтому в налаживании работы после перехода требуется живейшее участие всех членов нашей секции, нужен живейший обмен опытом работы мест в новых условиях.
Это легче всего сделать на страницах ЖУРНАЛИСТА, для чего необходимо, чтобы он читался возможно большим кругом людей. Нужно, чтобы вырос приток корреспонденций. Нужно, чтобы вырос тираж.
Это последнее тем более необходимо, что вместе со всей секцией и журнал переживает организационную ломку.
Чтобы журнал выдержал переходный и реорганизационный период без всякого ущерба, ему нужна крепкая опора солидного тиража.
Наш журнал должен иметь прочную базу самостоятельного и бездефицитного существования.
Первым шагом на пути к достижению этого является завоевание 5000 тиража.
Редакция
1927 год