«ЖУРНАЛИСТ» о себе

Тираж ЖУРНАЛИСТА мал. Подписная лихорадка, потрясавшая недавно все журнальные организмы, в очень слабой степени проявилась у ЖУРНАЛИСТА — кривая его тиражной температуры отнюдь не вздыбилась, но меланхолично продолжает занимать горизонтальное положение.

Очень трудно писать самим о себе. Ведь теперь наша печать, по совести говоря, злоупотребляет своим законным правом агитации за подписку: кампания подписки часто выглядит как грубая самореклама.

Но все же существует некий абсолютно необходимый минимум, обязующий каждое издание подымать голос в призыве к читателям-подписчикам.

ЖУРНАЛИСТ завоевал прочное место в жизни секции, в среде работников печати, в семье специальных журналов — как профессиональных, так и посвященных печати.

ЖУРНАЛИСТ обслуживает интересы работников печати со многих сторон: и профессиональных, и производственных, и теоретических, и культурно-самообразовательных.

Все это неоднократно признавалось руководящими профорганами секции и, что важнее всего, нашими читателями — почему мы имеем право и сами об этом говорить.