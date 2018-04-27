Новый бизнес: продажа доступа к журналисту

В условиях избытка информации становится все труднее продавать контент. Поэтому редакциям приходится продавать что-то еще. Хорошее решение — предлагать читателям доступ к журналистам, редакторам, а также внутренним редакционным механизмам. Встречи читателей с авторами всегда были привлекательным событием и использовались для продвижения подписки. Теперь же доступ к журналистам становится в СМИ обязательным элементом клубных программ (membership) и подписных привилегий.

New York Magazine сделал эксклюзивные мероприятия для членов клуба читателей базовым элементом своей клубной программы. В ее основе — специальные food and drink events, то есть разные застольные культурные мероприятия. Например, год назад редакция провела большую вечеринку в итальянском ресторане, на которой гости съели целую запеченную свинью. А вишенкой на торте, то есть клюковкой на свинье, были ресторанный критик Адам Плат и редактор приложения про еду Алан Сицма, которые развлекали гостей дискуссией о кулинарных трендах. Вечеринка была платной, члены клубной программы журнала получили скидку.

The Masthead, клубная программа журнала Atlantic, предлагает участникам еженедельные телеконференции с участием журналистов и редакторов, на которых читатели могут задать вопросы и поделиться своими темами. Издания Information и Digiday дают подписчикам доступ к редакционным форумам, где читатели могут подбрасывать идеи и задавать вопросы.

The Guardian, пионер и лидер в организации клубных программ, организует специальные творческие встречи читателей с редакторами и авторами, а также использует своих публицистов как ведущих на дебатах и форумах.