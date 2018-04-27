Новый бизнес: продажа доступа к журналисту

СМИ привлекают подписчиков возможностью пообщаться с авторами и редакторами
В условиях избытка информации становится все труднее продавать контент. Поэтому редакциям приходится продавать что-то еще. Хорошее решение — предлагать читателям доступ к журналистам, редакторам, а также внутренним редакционным механизмам. Встречи читателей с авторами всегда были привлекательным событием и использовались для продвижения подписки. Теперь же доступ к журналистам становится в СМИ обязательным элементом клубных программ (membership) и подписных привилегий.
New York Magazine сделал эксклюзивные мероприятия для членов клуба читателей базовым элементом своей клубной программы. В ее основе — специальные food and drink events, то есть разные застольные культурные мероприятия. Например, год назад редакция провела большую вечеринку в итальянском ресторане, на которой гости съели целую запеченную свинью. А вишенкой на торте, то есть клюковкой на свинье, были ресторанный критик Адам Плат и редактор приложения про еду Алан Сицма, которые развлекали гостей дискуссией о кулинарных трендах. Вечеринка была платной, члены клубной программы журнала получили скидку.
The Masthead, клубная программа журнала Atlantic, предлагает участникам еженедельные телеконференции с участием журналистов и редакторов, на которых читатели могут задать вопросы и поделиться своими темами. Издания Information и Digiday дают подписчикам доступ к редакционным форумам, где читатели могут подбрасывать идеи и задавать вопросы.
The Guardian, пионер и лидер в организации клубных программ, организует специальные творческие встречи читателей с редакторами и авторами, а также использует своих публицистов как ведущих на дебатах и форумах.
Журналисты, почти как знаменитости, способны привлекать внимание. Люди хотят поспрашивать, и, главное, поделиться напутствиями, без этого ни один журналисты от читателя еще не уходил. Когда редактор клубной программы New York Magazine Камилла Чо спросила читателей-участников, хотят ли они получить доступ к авторам журнала, большинство отозвалось с огромным энтузиазмом.
Чего не скажешь об авторах. Но, увы, для некоторых это теперь становится обязанностью журналиста: быть еще и массовиком затейником, вести мероприятия, дискутировать с читателями на круглых столах, обсуждать с публикой «выхлоп» своих публикаций и творческие планы.
Разумеется, редакциям приходится искать деликатные форматы, чтобы общение публики с журналистами и редакторами не превратилось в диктат и не мешало рабочему процессу. В New York Magazine стараются не слишком нагружать «некоторых редакторов». Видимо, тех, которые не выглядят выигрышно в общении с публикой. The Atlantic установил в редакции дежурство журналистов по телеконференциям с читателями, чтобы распределить нагрузку равномерно.
В то же время хорошо отрегулированное и дозированное общение с читателями дает журналистам ценную обратную связь. Более того, контакты журналистов с публикой иногда приводят к появлению новых продуктов.
Любопытно, что в другой части медийной бизнес-модели — рекламной — барьеры между редакцией и рекламодателем тоже исчезают. Редакции вынуждены впускать рекламодателя в редакционные механизмы. Но в случае с читателями журналистика все-таки не так сильно страдает от этой вынужденной открытости.
Прямой контакт с редакторами или журналистами, конечно, порождает у читателя чувство причастности, а значит, повышает лояльность изданию. В общем, доступ к редакционной кухне стал весомым аргументом для продажи подписки или вовлечения читателей в клубные программы. А ведущим журналистам придется постепенно становиться артистами филармонии; а потом, видимо, и тамадами.