Обращение заместителя главного редактора журнала «Журналист» к обозревателю «Комсомольской правды» Евгению Арсюхину

Уважаемый Евгений Владимирович!

Меня зовут Алексей Яблоков, я — заместитель главного редактора журнала «Журналист». Колонку «Астрономия в школе — шаг в лохматую античность», опубликованную на сайте «КП» и подписанную Вашим именем, разбирал именно я.

Насколько можно понять из Вашего поста на «Фейсбуке», Вы сочли критический материал без подписи "анонимкой" и "доносом". Спешу Вас ободрить: личность автора установлена. И это не анонимка, а редакционная статья — жанр, о котором Вы, профессиональный журналист, наверняка знаете, и который существует во всех изданиях мира. Жанр, который подразумевает, что под сказанным подписывается не один автор, а как бы весь коллектив.

Вы также заблуждаетесь, полагая, что колонка, которую я разбирал, — Ваша. В отличие от Вашего бичующего поста в «Фейсбуке» материал «Астрономия в школе — шаг в лохматую античность» принадлежит ИД «Комсомольская правда». И Вы — профессиональный журналист — наверняка об этом знаете.

Не Вы, а ИД «Комсомольская правда» публикует неотредактированную заметку с логическими, стилистическими и пунктуационными ошибками, которую прочтут миллионы русскоязычных читателей. И именно этот поступок вызывает профессиональное изумление.

Надеюсь, что наша с Вами переписка напомнит коллегам о сути и стандартах их работы. Хотя шансов, что её кто-нибудь прочтёт, в отличие от колонки об астрономии, немного.

Искренне Ваш,

Алексей Яблоков,

заместитель главного редактора

журнала «Журналист»