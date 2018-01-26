Эксперты пересчитали объем рекламы в прессе

Осенью прошлого года 11 ведущих издателей («Аргументы и Факты», «Bauer Media», «Conde Nast Россия», «Вечерняя Москва», «Independent Media», «Коммерсантъ», «ИД «Комсомольская правда», «МР-Пресса», проект «Теленеделя», «Хёрст Шкулёв Медиа», «Группа Эксперт») обратились в Совет АКАР с письмом, в котором говорилось о необходимости уточнить методику и пересчитать данные по объему рекламного рынка в сегменте Пресса.

Издатели пришли к выводу, что существовавшая методика оценки этого показателя давно не обновлялась и стала не актуальной, к тому же фактически отсутствовала экспертиза со стороны ведущих игроков рынка. Они также подчеркнули, что такое положение дел негативно сказывается на сегменте и вредит репутации крупнейших компаний издательского рынка.

На основе этого решения совета АКАР была создана рабочая группа в составе представителей 11 Издательских домов, Комиссии Экспертов АКАР под руководством С.Веселова и отраслевых организаций — Союза издателей «ГИПП» и Бюро тиражного аудита — АВС. Тестовый переасчет объемов рекламы в сегменте Пресса был произведен уже в декабре 2017 года по обновленной методике с учетом данных, полученных анонимно, и данных самих ИД. Сведения были верифицированы и использованы для построения модели измерения центральной прессы. Также была уточнена медиана доли региональной прессы в общем объеме.

Некоторые выводы из проделанной работы (цифры пока неточные):

• По новой модели в абсолютном выражении сегмент Прессы получился заметно больше и в 2016, и в 2017 годах (на 5 и 15% соответственно). Причем увеличились объемы всех без исключения подсегментов — и по срезу центральная/региональная пресса, и по срезу газеты/журналы.

• Динамика в целом по сегменту Прессы в 1-м полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года также значительно улучшилась. Центральная пресса в целом и газеты в частности улучшили свою динамику, центральные журналы показали рост, а региональная пресса продемонстрировала вообще самую большую прибавку в динамике. Рабочей группой принято решение отказаться от оценки отдельной позицией рекламных изданий. Теперь объемы региональных рекламных изданий отдельно не выделяются, а учитываются внутри подсегмента региональных газет и журналов.

В настоящий момент рабочая группа перешла к основному этапу — пересчету данных по объемам в целом за годовой период 2016/17. Данный этап планируется завершить в течение ближайшего месяца, чтобы к традиционному моменту подведения АКАР итогов за год в конце февраля — начале марта сегмент Прессы был корректно оценен по уточненной методике.