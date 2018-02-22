Электронные сигареты разрешат рекламировать в печатных СМИ и интернете

Минпромторг разработал законопроект, разрешающий рекламу и продвижение вейпов в местах их продажи, газетах, журналах и интернете. Профильный бизнес инициативу поддержал, а эксперты по здравоохранению выступили против послаблений для электронных сигарет.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что результаты исследований, подтверждающие наличие либо отсутствие вреда здоровью «в случае использования инновационной никотиносодержащей продукции, отсутствуют». Тем не менее в ведомстве считают необходимым законодательно закрепить ограничение их рекламы.

Полностью запрещать рекламу электронных сигарет Минпромторг не планирует. Ее можно будет размещать на вывесках в местах продажи. При этом в рекламе не должно быть обращений к некурящим, а также к детям и подросткам. Запрет на продвижение вейпов в интернете также не предусмотрен.

Наружная реклама вейпов будет запрещена. Также роликов не должно быть на ТВ и радио. Нельзя будет продвигать электронные сигареты на первых и последних полосах газет и журналов (полный запрет — в прессе для несовершеннолетних), в общественном транспорте, в детских, образовательных, медицинских организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на объектах спорта.

В Минздраве РФ сообщили, что законопроект Минпромторга на рассмотрение к ним еще не поступал. Но позиция ведомства заключается в том, что ограничения для электронных и обычных сигарет должны быть тождественны.