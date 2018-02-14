«Глассность» — форма жизни

Ведущий самого популярного в мире англоязычного социального радиошоу «This American Life» Айра Гласс — упрямый, вредный и твердый как скала журналист. По рейтингам он побеждает задаваку Говарда Стерна. Выпуск о финансовом кризисе в Америке включен в университетские программы для экономистов. Он первым сообщил о несправедливости в тюрьме Гуантанамо. Почему Айра ругает формальную журналистику и новости? Зачем он выкинул из архива свой самый рейтинговый выпуск?

КТО ТАКОЙ АЙРА ГЛАСС

Это было странно. Почти десять лет тому назад я зашла в редакцию и увидела на своем рабочем месте Айру Гласса. «О, у нас новый заместитель главного редактора!» — воскликнула я. Он ехидно улыбнулся. «Надо было приехать в Россию, чтобы пожать руку Айре Глассу!» — американцы, живущие в Москве, страстно трясли его руку и готовы были ее поцеловать. В нашу последнюю встречу в московском клубе он исполнил на испанском песню никарагуанских сандинистов, разбил рюмку с водкой и сел в пойманный мной «жигуль». Айра с удовольствием вдыхал запах российских нефтедолларов и тщательно записывал рассказ водителя об «АвтоВАЗе». Следующим утром я с ужасом искала новость о том, что знаменитый американский журналист погиб, перебегая Тверскую улицу на красный свет. Однако нет. Айра успел смотаться на измайловскую барахолку, посмотреть на столичную окраину, купить жене зажигалку с портретом Путина и улететь в Нью-Йорк. Предположим, вы не знаете, кто такой Айра Гласс (Ira Glass).

Предположим, я сама не очень хорошо это знаю. И это еще один признак провинциальности российского радио, и меня в том числе. Но однажды, путешествуя по интернету в поисках самоподдержки, я наткнулась на сайт TAL.

Я послушала программу о летних американских детских лагерях. С губной гармошкой, костром, воплями в мегафон, визгом девушек и поцелуями. Ведущий то входил, то выходил из этой атмосферы каким-то простым и оттого еще более волшебным образом. Я поняла, что в программе, в шоу, есть тема с вывертом, недоступная мне по языку, но звучало это так живо, реально и сильно, что я тут же вдохновенно стала делать новый радиосюжет для своей работы — Фонда независимого радио вещания, предварительно глянув на другие темы: «Спроси своего отца», «Где-то в Аравийском море», «Знать своего врага», «План Б».