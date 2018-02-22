Открыт прием заявок от СМИ на скидку по доставке прессы

Минкомсвязь объявила о начале приема заявок от печатных СМИ на включение в перечень изданий, которые смогут получить скидку по доставке газет и журналов на первое полугодие 2019 года.

Заявки принимаются до 24 марта 2018 года, сообщается на сайте министерства.

Такая практика поддержки прессы существует не первый год. СМИ, которые вошли в перечень на второе полугодие 2018 года, должны в электронном виде направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам заполненные заявку и карточку издания. СМИ, не включенным в этот список, помимо этих документов необходимо приложить один экземпляр газеты или журнала, который можно отправить в том числе по почте.

Скачать документы для оформления: образец заявки, карточка издания.