6 возможностей, на которые журналистам стоит обратить внимание в апреле

1. Фотоконкурс от InterAction Дедлайн 6 апреля

InterAction принимает работы в трех категориях: расширение прав и возможностей женщин, мобильная фотография и потенциал молодежи. Обладатель гран-при получит 1 000 долларов США. Победители в каждой категории получат по 100 долларов. Более подробную информацию можно найти здесь.

2. Конкурс мобильной журналистики Дедлайн 10 апреля

Thomson Foundation и проходящая в Ирландии конференция Mojofest принимают работы на конкурс мобильной журналистики. Участники конкурса должны представить журналистский видеоматериал длиной от 2 до 5 минут, снятый и отредактированный только с помощью мобильного устройства. Работы на других языках должны сопровождаться английскими субтитрами. Победитель получит набор мобильного журналиста стоимостью 1 000 евро и оплаченную поездку на конференцию Mojofest, которая пройдет с 29 по 31 мая в Голуэе, Ирландия (организаторы оплачивают перелет, проживание и билеты на конференцию). Более подробную информацию можно найти здесь.

3. Тревел-гранты на поездку на встречу Нобелевских лауреатов в Линдау Дедлайн 15 апреля

68-я встреча Нобелевских лауреатов — конференция, посвященная физиологии и медицине, — пройдет 24-29 июня в Линдау, Германия. На нее соберутся около 600 молодых ученых со всего мира, чтобы встретиться с 42 лауреатами Нобелевской премии. Журналисты получат возможность встретиться и пообщаться с участниками мероприятия и организовать интервью с лауреатами. Более подробную информацию можно найти здесь.

4. Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» Дедлайн 15 апреля

Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос», организованный при поддержке Министерства иностранных дел Республики Армения, пройдет с 8 по 15 июля. Тема фестиваля — «Перекрестки культур и цивилизаций». На фестиваль принимаются фильмы, представляющие различные этнические группы, религии и народы. Победители конкурсов будут награждены призами «Золотой абрикос» и «Серебряный абрикос». Здесь вы можете найти более подробную информацию.

5. Конкурс для тревел-блогеров и журналистов от Busabout Дедлайн 17 апреля

Туристическая компания Busabout наберет команду из четырех человек, которые отправятся в путешествие по Европе по программе автобусных туров Hop-on Hop-off door-to-door, дающей возможность останавливаться в выбранных местах и самостоятельно планировать путешествия, используя услуги гидов и водителей. Путешествие продлится с начала июня до начала сентября. Претендентам нужно записать 60-секундное видео, доказывающее, что именно они лучшие кандидаты на участие в проекте. Общая стоимость призов — 7 000 долларов США. Более подробную информацию можно найти здесь.

6. Конкурс и стипендия от Open Society Foundations Дедлайн 20 апреля

Open Society Foundations принимает заявки на участие в Documentary Photography Project. Программа заинтересована в работах фотографов, способствующих развитию визуального языка документальной фотографии, в том числе тех, кто использует новые визуальные стратегии, технологии и подходы. Принимаются проекты, связанные с темой миграции. Выбранные фотографы также получат стипендию в размере от 30 до 60 тысяч долларов на поддержку проектов на тему миграции. Чтобы получить более подробную информацию, нажмите сюда.

Заходная иллюстрация: shutterstock.com