Какое счастье, что Аркадий Бабченко жив! Эти слова, как мантру, в последние часы повторяют все — записные пропагандисты и пламенные критики режима, студенты и лауреаты всех существующих в мире премий, читатели, писатели, чиновники и блогеры. И они все правы. И это хорошо. Наконец вдруг что-то изменилось в окружающем нас пространстве, все как будто очнулись, протерли глаза, и увидели, что жизнь бесценна, вне зависимости от мусора, который нас окружает, что споры, политические интересы, ненависть, корысть, деньги и зависть — ничто по сравнению с жизнью. И все с этим согласились. Как и с тем, что нельзя убивать за слово или взгляды.

О Бабченко в эти два дня очень многие люди написали пронзительные, прекрасные слова. Быть может, кто-то из них вспоминал, выбивая строчки на клавиатуре, не только Аркадия, но и других погибших. Хорошо, что эти слова были сказаны и написаны, и хорошо, что они остались на газетных полосах и сайтах. Отрадно, что солидарность коллег всего мира проявилась также немедленно и ярко.

Власть, которую привычно упрекают в презрении к журналистам, в эти дни отреагировала, к удивлению, многих, быстро и адекватно, и известные российские политики говорили о том же, что и обычные люди, — что не имеет значения, кого критиковал и какие взгляды выражал.

И, конечно, самое главное, что он жив.

Несомненно, происшедшее войдет в историю журналистики и будет обсуждаться и интерпретироваться еще долго.

Хотелось бы верить также, что после всего происшедшего расследования конкретных случаев реальной гибели журналистов, а их становится все больше в последние годы везде, останутся главным требованием сообщества и аудитории и будут по-прежнему считаться важнейшим условием свободы слова. Как и требование безопасности журналистов, и наказания за все проявления насилия и цензуры, которые также происходят все чаще повсюду. Что пострадавших от произвола властей не будут называть «фейк-мейкерами», ищущими дешевой популярности, как, кстати, уже происходит в последние годы во многих странах, включая и нашу. Что у журналистского сообщества, несмотря на серьезные проблемы, хватит сил и совести встать на защиту коллег, вне зависимости от их взглядов, партийной принадлежности и стилистических особенностей. Что необольшевизм, которым давно и серьезно заражено наше конкретно общество, уйдет в небытие. Как и практика использования журналистов открыто или втемную любыми силовыми службами и государственными организациями в любой стране. Что журналистика будет продолжать быть благом для общества, невзирая на новые и новые вызовы профессии и ее представителям, и будет нести правду и достоинство честного слова и тех самых этических ценностей, которые последовательно хотят отменить или взять под личный контроль магнаты и правители.

Именно об этом говорили «Репортеры без границ», резко осудившие методы украинских силовиков, и Европейская федерация журналистов, которую также не убедили аргументы СБУ, как аргументы любой спецслужбы. Эта позиция уже подверглась жесткой критике, в том числе со стороны тех, кто позиционирует себя защитником свободы слова и прав журналистов.