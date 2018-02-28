Рынок печатных СМИ: сила в объединении

26 февраля в пресс-центре «Аргументов и фактов» прошло заседание, итогом которого стало решение о создании новой организации, призванной объединить медиаструктуры рынка печатных СМИ России.

На встрече присутствовали первые лица ведущих издательских домов, полиграфических предприятий, общественных организаций. На повестке дня стояло несколько вопросов, продиктованных созданием нового объединения (состав Правления, название и другое), в которое на сегодняшний день вошли Союз издателей «ГИПП», АРПП, НАИ. Руководители Межрегиональной ассоциации полиграфистов, Содружества бумажных оптовиков и НСРП «Союзпечать», присутствовавшие на заседании, также поддержали эту инициативу.

В медиаотрасли накопилось много серьезных проблем. С одной стороны, они связаны с тяжелым положением в экономике, снижением потребительского спроса и падением доходов населения. А с другой стороны — обострением противоречий между игроками рынка прессы.

Елена Шитикова, исполнительный директор ГИПП

Подобная разобщенность в и без того сложных экономических условиях способна полностью разрушить целую отрасль и негативно отразиться на других. Наше объединение — это логичное, продиктованное рынком и обстоятельствами решение. Сейчас ведется подсчет голосов, поэтому пока говорить о конкретике рано. Но радует, что вопрос об объединении ни у кого не вызвал сомнений.

«На собрании внешне преобладали единодушие и вера в успех новой организации как в переустройстве рынка прессы, так и в продвижении интересов отрасли в органах власти, — поддерживает коллегу и.о. президента АРПП Александр Оськин. — Я полагаю, что вчера было положено только начало пути, трудного и пока не всем понятного. Но, как гласит китайская пословица, и дорога в десять тысяч ли начинается с первого шага».

Источник и фото: ГИПП