Долой читательские комментарии

Поэтому примерно с 2013 года СМИ стали отказываться от читательских комментариев. Одним из первых был Popular Science. Директор онлайн-контента журнала Сюзан ЛаБар разразилась целым манифестом на эту тему. «Комментарии могут быть злом для науки, — написала она. — Тролли и спам-боты заполонили дискуссии, мешая нам нести свет науки».

Журнал очень дорожил своей просвещенческой репутацией, а в комментариях он, получалось, предоставлял слово кому угодно, включая шарлатанов, которые получали под именитым брендом ту же трибуну, ту же аудиторию, что и отобранные редакцией авторы-ученые. Popular Science решительно отказался от вовлекающей модели соцмедиа и вернулся к традиционной модели старых добрых трансляционных СМИ: редакция выбирает и публикует, читатели читают.

Посмотрев на него, другие словно подумали: «А что так можно было?», — и стали тоже закрывать или ограничивать комментарии. В 2014-2015 от комментариев отказались CNN, Reuters, Bloomberg, The Verge, Chicago Sun-Times, The Daily Dot, The Daily Beast и многие другие. Читателей, желающих комментировать, приглашали на страницы СМИ в соцсетях. Пусть там резвятся. Там ответственность за тональность их восприятия несут платформа и сами комментаторы, а не СМИ.

Кульминацией разворота стал отказ от анонимных комментариев Huffington Post — СМИ, которое и возникло-то как блог-платформа, строящаяся на UGC (контенте, который производят пользователи).

Интересно, что некоторые ведущие СМИ пытаются сохранить пользу от читательских комментариев и минимизировать их вред. Но для этого нужны либо большие затраты на модерирование, либо... помочь могут роботы. Например, New York Times и Washington Post разработали программы, которые помогают редакторам обнаруживать вредоносные комментарии и бороться с троллями, используя самообучающиеся алгоритмы, а также краудсорсинговые оценки (то есть «лайки» и «дислайки» других читателей).

В целом намечается любопытная тенденция. СМИ поняли, что они не могут состязаться в рекламной модели, основанной на трафике, с интернет-платформами, прежде всего с Google и Facebook. Причина проста: СМИ — не самый мощный трафикогенератор в интернете. И они вернулись к модели, в которой наиболее сильны — к формированию лояльности, а не трафика. Аналогичный откат произошел в отношении к комментариям. СМИ поняли, что не могут состязаться в вовлечении с социальными сетями. Сила журналистики все-таки не в организации горизонтального общения, а в вертикальном редакционном отборе тем и материалов.

Можно посмотреть на происходящие процессы и следующим образом. СМИ бросились в омут интернета с энтузиазмом, гонясь за трафиком или вовлечением, но быстро обнаружили, что в этой среде обязательно вызревает кто-то «местный», кто выполняет эти функции лучше. Пришлось вернуться к своим осинам. Так что тут есть над чем подумать при осмыслении будущего журналистики в интернете.