Долой читательские комментарии

Журнал The Atlantic стал очередным СМИ, отказавшимся от читательских комментариев к статьям. В начале февраля журнал заменил комментарии на новый формат, наследующий печатной традиции: письма читателей. В редакции считают, что комментарии — это всего лишь послесловие, мысли по поводу. А читательские письма позволяют культивировать и публиковать лучшие читательские идеи. При этом лучшие письма публикуются хоть и в отдельной рубрике, но с тем же дизайном, что и обычные статьи авторов журнала.

Такой подход позволяет сохранять контакт с аудиторией и публиковать отклики. Лучшие мнения читателей создают добавленную стоимость и, главное, публикуются в управляемом редакцией режиме. В журнале считают, что новшество стало естественным эволюционным переходом от секции комментариев.

Самое главное, управляемые и направляемые редакцией отклики читателей, говорят в «Атлантике», дают аудитории позитивный опыт восприятия издания, тогда как комментарии зачастую оставляли у читателей неприятное впечатление. И это впечатление ассоциировалось с изданием.

Отношение редакций к читательским комментариям за 10 лет претерпело радикальные изменения — от влюбленности до отказа. Накануне появления социальных сетей, в первой половине нулевых, ведущие СМИ были очарованы авторствующей публикой и тем уровнем вовлечения, который приносили комментарии. Однако затем начали нарастать проблемы.

Через комментарии выливался негатив, который отнимал много сил на модерирование. Слабое модерирование отдавало ленту комментариев на откуп наиболее буйным и неприятным комментаторам, что отталкивало респектабельных читателей (и рекламодателей). Сильное модерирование вызывало нарекания и скандалы из-за ограничения свободы слова, что для репутации СМИ тоже не очень хорошо. Со временем ленты комментариев захватывали профессиональные тролли.

В конце концов, социальные сети перехватили ту ценность, которую могли бы создавать читатели своими реакциями и ничего уникального в комментариях не осталось. Зато остались тролли и головная боль с модерированием.