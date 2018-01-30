Интервью с Алей Баданиной

Аля, после того как вы ушли с поста главреда Cosmopolitan, вы два года развивали портал SNCMedia.ru и довели его аудиторию до 1 млн посетителей в месяц. Почему летом 2017-го вы вдруг покинули проект?

— Больше 8 лет я проработала в Cosmopolitan, из которых 4 года — главным редактором журнальной версии издания. Когда я ушла оттуда, то решила, что нужно развиваться горизонтально и делать это именно в сфере диджитал. Я не хотела игнорировать свою компетентность в женской тематике, но вот опыта на интернет-носителях мне, конечно, не хватало, и я вполне сознательно искала небольшой проект или стартап — для того, чтобы сделать его классным и узнаваемым. И когда мне предложили возглавить SNCMedia, это меня очень заинтересовало.

На тот момент у журнала SNC на онлайн-платформе практически ничего не было. Мне было интересно сделать нечто особенное, что не будет калькой глянца, с нуля, без тяжелых админок, с интересным контентом. У нас получился красивый и узнаваемый портал с посещаемостью до 1,2 млн в месяц.

Но я изначально понимала, что в этом проекте не буду работать вечно. Плюс издательский дом, в котором запускался SNCMedia, на мой взгляд, не был готов к дальнейшему качественному развитию онлайн-проекта. В общем, всю осень 2017-го я провела со своими детьми и почти без работы, чему очень рада.

Предложение от «Леди» поступило вовремя, и для меня было очень логичным. Здесь я могу применить весь свой опыт — и полученный в Cosmo, в качестве главного редактора бумажной версии, и диджитальный, полученный в SNC. Сейчас я работаю в интернет-холдинге с огромным опытом развития онлайн-медиа, с хорошими аналитическими возможностями. Для меня это безусловный плюс.

Каков размер аудитории Леди Mail.ru на сегодня? Дайте, пожалуйста, краткий соцдем.

— Леди.Mail.ru на сегодня самый крупный в Рунете женский проект. Цифры по Mediascope — 9 млн жителей России, это только десктоп и уникальные пользователи. Основная часть наших читателей — женщины от 25 до 40 лет, вся Россия. У «Леди» много прямого трафика, приличный вклад поиска, хорошие показатели переходов из соцсетей.

Когда в конце прошлого года вы стали главным редактором «Леди», то заявили, что будете развивать в проекте новые форматы, проводить эксперименты с контентом. Что это будут за изменения, начались ли они уже?

— Мы немного обновили наш рубрикатор, выделили раздел «Любовь», как один из главных, ввели новые подрубрики — например, в «фэшене» это лучшие находки недели, которые стоят, как аренда квартиры. В «психо» — ликбезы и страноведческие материалы. Скоро добавим раздел «Тело», в котором будем публиковать важный для наших читательниц контент. В основном о похудении, сидя на диване, конечно!