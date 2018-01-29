BBC оплатит ставки 150 журналистов в британских районках

Национальная поддержка местных СМИ сфокусирована на контенте, а не дотациях
С января 2018 года в районных газетах Великобритании стали появляться новые журналисты — «местные репортеры демократии» (local democracy reporter). Их штатную ставку полностью финансирует национальная медиакорпорация BBC. Зарплату они будут получать от BBC, но работать будут на местную редакцию и освещать местные новости, фокусируясь на журналистском контроле местных органов власти и прочих публичных институций.
Этот любопытный механизм поддержки местной прессы затеян в рамках глобального проекта «Партнерство местных новостей» (Local News Partnership), который BBC организовала совместно с английской гильдией СМИ — News Media Association. В проекте три ключевые части:
1 News Hub, дающий участникам доступ ко всем материалам BBC для использования на сайтах;
2 Shared Data Unit — база данных, дающая всем участникам доступ к новостям и ресурсам всех участников;
3 Найм тех самых местных репортеров демократии.
В партнерство вступили более 50 издательств и медиа-компаний, представляющих 600 печатных, вещательных и онлайн СМИ по всей стране. После конкурса заявок, BBC объявила список изданий, которым откроют финансирование дополнительных журналистов. Контракты с местными репортерами демократии будут заключены на два года. Подчиняться они будут местным редакторам.
Проект уникален по многим параметрам. Во-первых, сама BBC не является государственной структурой. Это общественный институт с особым статусом, с советом директоров, которых назначает королева, и с финансированием из специального налога, который платят все британцы за экран с трансляцией — будь то телевизор или смартфон. Во-вторых, поддержка местных СМИ осуществляется, с одной стороны, в финансовой форме, а с другой — финансирование идет не на дотации и не потому что «району нужна своя газета», а на улучшение местного контента и на контроль местных властей.
То есть это действительно финансирование местной журналистики, а не местных вымирающих организаций медиа. Местные организации СМИ стали лишь каналом для организации этой поддержки. В то же время внешняя оплата журналиста снимает часть финансового бремени с редакций на наиболее важном направлении — создании качественного контента.
Даже интересно, возможна ли адаптация подобного механизма на российской почве. Есть ли для этого мотивы (улучшение местной журналистики) и какая структура могла бы оказаться организатором и финансистом подобного проекта?