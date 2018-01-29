BBC оплатит ставки 150 журналистов в британских районках

С января 2018 года в районных газетах Великобритании стали появляться новые журналисты — «местные репортеры демократии» (local democracy reporter). Их штатную ставку полностью финансирует национальная медиакорпорация BBC. Зарплату они будут получать от BBC, но работать будут на местную редакцию и освещать местные новости, фокусируясь на журналистском контроле местных органов власти и прочих публичных институций.

Этот любопытный механизм поддержки местной прессы затеян в рамках глобального проекта «Партнерство местных новостей» (Local News Partnership), который BBC организовала совместно с английской гильдией СМИ — News Media Association. В проекте три ключевые части:

1 News Hub, дающий участникам доступ ко всем материалам BBC для использования на сайтах;

2 Shared Data Unit — база данных, дающая всем участникам доступ к новостям и ресурсам всех участников;

3 Найм тех самых местных репортеров демократии.

В партнерство вступили более 50 издательств и медиа-компаний, представляющих 600 печатных, вещательных и онлайн СМИ по всей стране. После конкурса заявок, BBC объявила список изданий, которым откроют финансирование дополнительных журналистов. Контракты с местными репортерами демократии будут заключены на два года. Подчиняться они будут местным редакторам.