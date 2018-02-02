Объявлены итоги Национальной премии «Большая цифра-2018»

В Москве прошла церемония награждения Национальной премией в области цифрового телевидения «Большая цифра-2018».
Премия «Большая цифра» вручается ежегодно с 2010 года. Она призвана популяризовать новые технологии, услуги. Премии удоставиваются самые успешные и яркие тематические телеканалы, организованные ими события, телепрограммы, компании, работающие в телеиндустрии.
Победители были определены по итогам голосования жюри, куда вошли ведущие эксперты медиаинустрии, журналисты, а также известные государственные и общественные деятели. В категории «Телеканалы» победителей выбирали и зрители. В результате вручалось по две награды в каждой номинации — выбор жюри и выбор аудитории. В этом году голосовавшие телезрители была особенно активны и установили новый рекорд: 100 680 голосов.
В категории «Телеканалы» победителями в разных номинациях стали:
• Информационно-деловой телеканал
В этой категории жюри выбрали телеканал Москва 24, а зрители выбрали победителем МИР 24;
• Документально-познавательный телеканал
National Geographic — победитель по итогам голосования профессионального жюри ;
Discovery Channel — победитель по итогам зрительского голосования;
• Развлекательный телеканал
Профессиональное жюри наградило два канала TLC и HISTORY. Зрители же выбрали Paramount Comedy;
• Спортивный телеканал
Здесь победителями по итогам голосования жюри стали сразу два канала: МАТЧ ТВ и Eurosport 1. А вот зрители решили иначе и выбрали фаворитом Game Show.
• Телеканал по интересам:
В категории «Живая природа» зрители и жюри сошлись во мнении и побидетелм стал телеканал Nat Geo WILD. Также сразу две статуэтки получили телеканал «История» вноминации «История» и «Моя планета» в номинации «Путешествия и туризм»;
Домоводство и кулинария
Кухня ТВ — победитель по итогам голосования профессионального жюри
Еда Премиум — победитель по итогам зрительского голосования
Автомобили
АВТО24 — победитель по итогам голосования профессионального жюри;
Авто Плюс — победитель по итогам зрительского голосования;
• Музыкальный телеканал
ТНТ MUSIC и Mezzo live HD — победители по итогам голосования профессионального жюри;
Музыка Первого — победитель по итогам зрительского голосования.
Специальный приз вручили телеканалу «Мультимузыка», как первому музыкальному детскому телеканалу, а лучшим музыкальным событием стал организованный телеканалом «Музыка Первого» ежегодный фестиваль молодых суперхитов «Маёвка Live».
Так же были вручены призы в номинациях «Фильмовый телеканал», «Телеканал сериалов», «Детский телеканал», «Недетский телеканал» (здесь зрители и жюри единодушно признали победителем телеканал Blue Hustler).
Источник: bigdigit.ru Заходное фото: Спортбокс