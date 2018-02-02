Объявлены итоги Национальной премии «Большая цифра-2018»

В Москве прошла церемония награждения Национальной премией в области цифрового телевидения «Большая цифра-2018».

Премия «Большая цифра» вручается ежегодно с 2010 года. Она призвана популяризовать новые технологии, услуги. Премии удоставиваются самые успешные и яркие тематические телеканалы, организованные ими события, телепрограммы, компании, работающие в телеиндустрии.

Победители были определены по итогам голосования жюри, куда вошли ведущие эксперты медиаинустрии, журналисты, а также известные государственные и общественные деятели. В категории «Телеканалы» победителей выбирали и зрители. В результате вручалось по две награды в каждой номинации — выбор жюри и выбор аудитории. В этом году голосовавшие телезрители была особенно активны и установили новый рекорд: 100 680 голосов.

В категории «Телеканалы» победителями в разных номинациях стали:

• Информационно-деловой телеканал

В этой категории жюри выбрали телеканал Москва 24, а зрители выбрали победителем МИР 24;

• Документально-познавательный телеканал

National Geographic — победитель по итогам голосования профессионального жюри ;

Discovery Channel — победитель по итогам зрительского голосования;

• Развлекательный телеканал

Профессиональное жюри наградило два канала TLC и HISTORY. Зрители же выбрали Paramount Comedy;

• Спортивный телеканал

Здесь победителями по итогам голосования жюри стали сразу два канала: МАТЧ ТВ и Eurosport 1. А вот зрители решили иначе и выбрали фаворитом Game Show.

• Телеканал по интересам:

В категории «Живая природа» зрители и жюри сошлись во мнении и побидетелм стал телеканал Nat Geo WILD. Также сразу две статуэтки получили телеканал «История» вноминации «История» и «Моя планета» в номинации «Путешествия и туризм»;

Домоводство и кулинария

Кухня ТВ — победитель по итогам голосования профессионального жюри

Еда Премиум — победитель по итогам зрительского голосования

Автомобили

АВТО24 — победитель по итогам голосования профессионального жюри;

Авто Плюс — победитель по итогам зрительского голосования;

• Музыкальный телеканал

ТНТ MUSIC и Mezzo live HD — победители по итогам голосования профессионального жюри;

Музыка Первого — победитель по итогам зрительского голосования.

Специальный приз вручили телеканалу «Мультимузыка», как первому музыкальному детскому телеканалу, а лучшим музыкальным событием стал организованный телеканалом «Музыка Первого» ежегодный фестиваль молодых суперхитов «Маёвка Live».

Так же были вручены призы в номинациях «Фильмовый телеканал», «Телеканал сериалов», «Детский телеканал», «Недетский телеканал» (здесь зрители и жюри единодушно признали победителем телеканал Blue Hustler).

Заходное фото: Спортбокс