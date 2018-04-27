Bloomberg введет платную подписку на статьи

Информагентство Bloomberg собирается уже в мае ввести подписку на контент, пишет Business Insider со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что решение неокончательное и срок введения платной подписки может измениться. Изменения коснуться и сайта агентства. По словам источников, новый сайт будет иметь более традиционный вид, чем «нынешняя яркая домашняя страница» Bloomberg. Официально медиакомпания не комментирует данную информацию.

Какое количество контента на Bloomberg.com станет платным, будут ли выходить бесплатные материалы для читателей, неизвестно. Летом 2017 года была введена платная подписка на материалы Bloomberg Businessweek. На данный момент читатель может бесплатно прочитать в месяц четыре статьи еженедельника. Компания предлагает оформить неограниченный доступ к материалам за $65 в год.

Иллюстрация: Bloomberg