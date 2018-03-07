Потрудитесь, пожалуйста!

Когда я бываю в Москве, то регулярно захожу в большие книжные магазины. И всегда испытываю непередаваемое волнение при виде качественной литературы. Правда, обнаружить ее, качественную, бывает не всегда легко за мутным валом всякого ширпотреба, мусора, дешевых поделок на злобу дня, откровенно бульварных книжонок.

Ходишь-ходишь мимо стеллажей — книг, вроде бы, много, а купить нечего.

Разговариваю с продавцами. Они всегда жалуются: спрос на хорошую литературу (да и на плохую тоже) уменьшается, тиражи скукоживаются, объемы продаж с каждым годом падают.

Нашу страну раньше называли самой читающей. Если честно, то так мы сами ее называли. Теперь-то ясно, что это один из мифов, которые в большом количестве сопровождали всю прежнюю жизнь. Просто был книжный дефицит, и все, кому везло, охотно брали собрания сочинений из «Библиотеки «Огонька». Чтобы украсить корешками свои венгерские (немецкие, болгарские, румынские) мебельные стенки.

А читателей как раньше было мало, так и теперь — совсем мало. Я вот смотрю на своих знакомых: главный редактор, пенсионер, депутат, шофер, генеральный директор, предприниматель, банкир, ветеран Афганистана, коллега-журналист, глава региона, генерал, врач… — никто книги давно в руках не держал. Говорят: «Некогда». Говорят: «Мы лучше кино по телеку посмотрим». Говорят: «В интернете погуглим?». Или вообще ничего не говорят, только смотрят изумленно и пальцем у виска крутят.

Читателей — тех, кто регулярно следит за новинками, осиливает серьезные книжки, а не только про Фандорина, — по моим наблюдениям становится все меньше.

Я, наивный, когда-то дарил свои книжки всем друзьям и знакомым. Потом с огорчением обнаружил: девять из десяти никогда их не открывают. В лучшем случае сил у них хватает только на то, чтобы прочесть написанный автором автограф. Все. Точка. Тогда перестал их дарить. И дело вовсе не в моих авторских амбициях.