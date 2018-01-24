Борис Киршин: «Свободной газету делают читатели»

ЖУРНАЛИСТ поздравляет Бориса Киршина с юбилеем и берет интервью у легендарного редактора «Челябинского рабочего»
Уважаемый Борис Николаевич!
Коллектив журнала «Журналист» поздравляет Вас с юбилеем!
Вы внесли большой вклад в развитие медийной отрасли. Ваш высокий профессионализм, принципиальная позиция, широчайший кругозор, беспокойство за судьбу и будущее российской журналистики снискали заслуженное уважение среди коллег, культурной и медийной общественности Челябинска и всей России. Мы высоко ценим Вашу активную жизненную позицию и верность любимому делу.
От всей души желаем здоровья, творческого вдохновения и сил для новых свершений! Пусть каждый день приносит много ярких впечатлений, приятных открытий, тепло и любовь коллег и близких!
Коллектив журнала «Журналист».
Борис Киршин — декан факультета журналистики Челябинского государственного университета, автор книг «Формула свободы» и «Прощай, Гутенберг!». В 1991 году в ходе альтернативных выборов коллектив «Челябинского рабочего» избрал Бориса Киршина главным редактором. На этом посту он проработал до июля 2016 года, когда вышел последний номер газеты.
Борис Николаевич, вы журналист, редактор, издатель, декан. Кого в вас больше?
— Когда-то все это было неразделимо. Я был редактором и издателем, но меня всегда привлекали интересные журналистские проекты. Например, я участвовал в журналистских экспедициях вместе с Михаилом Фонотовым. Ну и, конечно, все это время я оставался деканом факультета журналистики. Наверное, можно сказать: больше всего я журналист, это основа всего.
Помню, подростком я решил, что стану писателем. Сел писать рассказ и с удивлением обнаружил: не выходит! Почувствовал необыкновенное сопротивление материала, на бумагу ложились вымученные слова, штампы. Вынужден был бросить это дело, но рубец в душе, видимо, остался. Он рассосался, когда произошло знакомство с журналистикой.
А интерес к общественной жизни как сформировался?
— Наверное, он был обусловлен профессией. Журналиста влечет все самое яркое из того, что нас окружает. В последнее время, в связи с развитием и усложнением информационной сферы, профессия журналистане не так однозначна. Мы, например, лицензируем на факультете новую образовательную программу — «Медиакоммуникации». Тут может учиться молодой человек, не имеющий острого интереса к общественной жизни, желания во что бы то ни стало добиваться выяснения истины. В то же время он хотел бы овладеть технологическими инструментами и творческими навыками, необходимыми для работы в креативных индустриях, занимающихся производством медиаконтента для разных каналов коммуникации. Пожалуйста, овладевай.
Вы много лет возглавляли одну из лучших региональных газет, которая сегодня уже не выходит. Что можно было бы сделать, чтобы спасти «Челябинский рабочий»?
— Для спасения независимой прессы надо вырвать страну из экономического кризиса, восстановить рекламные потоки, повысить платежеспособность населения. Или в существующих условиях не лишать печатную прессу хотя бы минимальной господдержки — дотаций почте на доставку подписных тиражей, снижения ставки НДС. Это делается практически во всех европейских странах, что помогает газетам не обваливаться катастрофически под ударами цифровой революции и оставаться мощным фактором общественного сознания. Есть и субъективный аспект: не надо серьезно болеть, это ведет к ослаблению менеджмента.
Что посоветуете мечтающим создать яркую независимую газету?
— Немного странно: редактору газеты, которая сошла с дистанции, давать советы… Если вы так не думаете, скажу: не следует понимать независимость как готовность сделать что угодно, чтобы привлечь внимание читателей и получить прибыль. Это расхожее представление не очень компетентной публики. На самом деле независимость — это возможность самостоятельно выработать стратегию, позволяющую всесторонне учитывать информационные запросы читателей. Важно установить с местным сообществом диалог, быть надежным каналом коммуникации между населением и органами власти. В лучшие годы «Челябинского рабочего» нам это удавалось.
Самое трудное решение, которое вы принимали как главный редактор?
— О прекращении выпуска «Челябинского рабочего». Он издавался 108 лет, все его знали, многие любили и ценили. Я отдал ему почти полвека своей жизни. Пришел в редакцию в 23 года, прошел все ступени редакционной иерархии, миновав только должность заместителя главного редактора. На высшую позицию был избран журналистами, поверившими мне и поручившими ответственность за газету, которую считали главным делом своей жизни. И вот я должен прервать ее вековой путь…
Что делает газету свободной?
— Читатели. Если вы самостоятельно, как я уже говорил, выработали стратегию, удовлетворяющую их информационные запросы, реально помогающую им жить, и они это понимают и поддерживают газету, — всё, вы свободны. Это непросто в условиях острого экономического кризиса. Может плохо закончиться. В то же время есть такие, которым это удается. К примеру, «Красноярский рабочий», «Якутск вечерний», барнаульский «Свободный курс», ростовский «Крестьянин» и другие газеты, объединившиеся в Альянс независимых региональных издателей.
Как вы стали деканом?
— Карьера декана началась практически одновременно с редакторской. Когда журналисты избрали меня, я задумался об обновлении редакции. Пришел в Челябинский государственный университет, где в рамках специализации на филологическом факультете начали готовить журналистов. Ректор ЧелГУ Валентин Дмитриевич Батухтин предложил самому участвовать в их подготовке. Это было в 1991 году. Потом специализация преобразовалась в кафедру журналистики, затем — в отделение, наконец, в 2002 году в ЧелГУ был создан факультет журналистики. С тех пор я его декан.
Чем знаменит факультет журналистики ЧелГУ?
— Знаменит — это, наверное, слишком сильно. Есть у факультета особенности, которые мы ценим и которые ценит медиасообщество. Наши студенты с первого дня погружаются в творческую атмосферу. Абитуриенты идут на факультет с солидным портфолио, в котором различные газетные публикации, радио- и телепередачи, публикации на сайтах. Став первокурсниками, они начинают работать в редакции журнала «Релеванс». В прошлом году им этого показалось мало, и они создали студенческую телекомпанию. На втором курсе они вливаются в редакцию газеты «Журfix». Не желая расставаться с полюбившимся изданием, третьекурсники в этом году стали делать регулярный спецвыпуск «Компромисс». Для радиожурналистов действует радио «Диктум». Тележурналисты делают передачу «Po_seti», которая выходит в свет на «взрослом» 31-м канале. Поклонники интернета публикуются на факультетском сайте. Такой медиаландшафт есть не в каждом городе.
Кем из студентов гордитесь?
— В «Челябинском рабочем», а потом в «Новой газете» проходила практику наша студентка Настя Берсенева. После защиты диплома она стала работать в одной из московских газет. Другой пример: в одной из федеральных телекомпаний наша девочка после своей смены осталась на работе, потому что в этот день разворачивались трагические события в Беслане. «А ты почему не идешь домой?» — спрашивает ее заведующий отделом. Она отвечает: «Как я уйду — Беслан».
У вас только что вышла книга «Прощай, Гутенберг!», рассказывающая об обстоятельствах прекращения выпуска «Челябинского рабочего». Какой будет ваша новая книга?
— Она тоже будет посвящена «Челябинскому рабочему». В 2018 году газете исполнилось бы 110 лет. К ее 100-летию мы силами преподавателей нашего факультета подготовили «Энциклопедию «Челябинского рабочего», но денег на ее издание тогда не нашли. Она полностью готова, хоть сегодня отправляй в типографию. Буду искать спонсоров, попробую издать к 110-летию «Челябинского рабочего»