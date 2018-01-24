Борис Киршин: «Свободной газету делают читатели»

А интерес к общественной жизни как сформировался?

— Наверное, он был обусловлен профессией. Журналиста влечет все самое яркое из того, что нас окружает. В последнее время, в связи с развитием и усложнением информационной сферы, профессия журналистане не так однозначна. Мы, например, лицензируем на факультете новую образовательную программу — «Медиакоммуникации». Тут может учиться молодой человек, не имеющий острого интереса к общественной жизни, желания во что бы то ни стало добиваться выяснения истины. В то же время он хотел бы овладеть технологическими инструментами и творческими навыками, необходимыми для работы в креативных индустриях, занимающихся производством медиаконтента для разных каналов коммуникации. Пожалуйста, овладевай.

Вы много лет возглавляли одну из лучших региональных газет, которая сегодня уже не выходит. Что можно было бы сделать, чтобы спасти «Челябинский рабочий»?

— Для спасения независимой прессы надо вырвать страну из экономического кризиса, восстановить рекламные потоки, повысить платежеспособность населения. Или в существующих условиях не лишать печатную прессу хотя бы минимальной господдержки — дотаций почте на доставку подписных тиражей, снижения ставки НДС. Это делается практически во всех европейских странах, что помогает газетам не обваливаться катастрофически под ударами цифровой революции и оставаться мощным фактором общественного сознания. Есть и субъективный аспект: не надо серьезно болеть, это ведет к ослаблению менеджмента.

Что посоветуете мечтающим создать яркую независимую газету?

— Немного странно: редактору газеты, которая сошла с дистанции, давать советы… Если вы так не думаете, скажу: не следует понимать независимость как готовность сделать что угодно, чтобы привлечь внимание читателей и получить прибыль. Это расхожее представление не очень компетентной публики. На самом деле независимость — это возможность самостоятельно выработать стратегию, позволяющую всесторонне учитывать информационные запросы читателей. Важно установить с местным сообществом диалог, быть надежным каналом коммуникации между населением и органами власти. В лучшие годы «Челябинского рабочего» нам это удавалось.

Самое трудное решение, которое вы принимали как главный редактор?

— О прекращении выпуска «Челябинского рабочего». Он издавался 108 лет, все его знали, многие любили и ценили. Я отдал ему почти полвека своей жизни. Пришел в редакцию в 23 года, прошел все ступени редакционной иерархии, миновав только должность заместителя главного редактора. На высшую позицию был избран журналистами, поверившими мне и поручившими ответственность за газету, которую считали главным делом своей жизни. И вот я должен прервать ее вековой путь…

Что делает газету свободной?

— Читатели. Если вы самостоятельно, как я уже говорил, выработали стратегию, удовлетворяющую их информационные запросы, реально помогающую им жить, и они это понимают и поддерживают газету, — всё, вы свободны. Это непросто в условиях острого экономического кризиса. Может плохо закончиться. В то же время есть такие, которым это удается. К примеру, «Красноярский рабочий», «Якутск вечерний», барнаульский «Свободный курс», ростовский «Крестьянин» и другие газеты, объединившиеся в Альянс независимых региональных издателей.