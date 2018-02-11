Борис Лозовский: «Я просто рассказываю о современной журналистике»

Борис Николаевич Лозовский возглавляет факультет с 1993 года. К важным достижением последних десятилетий он относит расширение сотрудничества факультета как с журфаками Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Челябинска, так и со школами подготовки журналистов Китая, Турции, Индии, Финляндии, Швеции, США, Италии, Бельгии, Бразилии, Венгрии. Преподаватели факультета состоят в группе медиаэкспертов стран БРИКС, изучающих состояние и тенденции развития современных СМИ.

О факультете он говорит: «Это не семья, это скорее мобильная группа единомышленников по целому ряду принципиальных вопросов».

О нынешних своих студентах: «Это «поколение большого пальца» значительно более информировано, продвинуто в интернет-технологиях, но в то же время менее образовано в смысле общекультурной подготовки в рамках средней школы».

О новых тенденциях в развитии журналистики: «Новые информационные технологии, кроме известных преимуществ, ограничивают профессию набором технологических процедур. Мы же исходим из положения, что никто не отменял интеллекта, логики мышления, грамотности. Все это сегодня чрезвычайно востребовано, так как при обилии сведений, которые любой пользователь может найти с помощью нескольких манипуляций на своем компьютере, ценностью журналиста становится способность к отбору, осмыслению и навигации безмерного океана информации для ориентации нынешней аудитории».

О современных журналистах: «Корпоративность требует солидарности от ее члена, даже некой веры в нее, признания ее правоты при любых обстоятельствах, ношения ее символов, участия в ее «ритуалах» и так далее. Это хорошо или плохо для данной специальности? Как говорил классик, это «реальность, данная нам в ощущениях». Перед тем, кто выходит из стен вуза на рынок, всегда есть выбор, куда пойти. Мы говорим нашим студентам: если редакционная политика издания или канала совпадает с вашими взглядами, убеждениями и ценностями, то тогда идите и работайте. Если не нравится, ищите дальше. Если вообще ничего не подходит, тогда решайте вашу судьбу как-то иначе и не увязывайте ее с профессиональной журналистикой, а работайте где-то в смежных областях. А может быть, и вообще в какой-то принципиально иной сфере».

Дорогой Борис Николаевич, поздравляем Вас с юбилеем! Благодарим за то, что Вы много лет учите начинающих журналистов лучшим идеалам профессии. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, большого счастья, успехов в реализации творческих планов, удачи и благополучия!