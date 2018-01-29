Борис Резник — последний рыцарь профессии

Это он призвал защитить Дом журналиста от попыток передать его в другие руки (как десятью годами раньше — бывший спикер ГД, также в прошлом журналист, Геннадий Селезнев). И в Мраморном зале собрались люди самых разных поколений и взглядов и, к удивлению наблюдателей, проявили неожиданную солидарность. И ЦДЖ отстояли. Это по его инициативе в том же зале собрались руководители столичных и региональных СМИ и призвали отменить поправки к закону о рекламе, лишающие доступа к рекламе частные региональные телекомпании — и удивительным образом поправки были отменены. Удавалось не все. Не удалось довести до конца парламентское расследование загадочной гибели коллеги по профессии и Думе Юрия Щекочихина. Не приняты до сих пор поправки к Закону о СМИ, предложенные сразу после гибели российских корреспондентов на востоке Украины, — об обязательстве работодателей обеспечить подготовку, страховку и реабилитацию журналистов, направляемых в «горячие точки» …

Он подчас брался за почти невыполнимые задачи. Наверное, с ним было трудно однопартийцам, — несмотря на прирожденный такт и непривычную уже в коридорах власти интеллигентность, он проявлял исключительную твердость в отстаивании собственной позиции. Голосовал — единственный из единороссов — против «Закона Димы Яковлева», против лишения мандата Дмитрия Гудкова. Он вообще оставался, несмотря на солидный депутатский опыт, скорее журналистом, чем политиком. Мог бросить, к примеру, все дела и заниматься историей молодой журналистки, раскопавшей злоупотребления в подмосковном детдоме и оклеветанной подмосковными начальницами. Начать собственное расследование. И всегда находил время для долгих разговоров о профессии, о том, как сделать ее чище и лучше, как помочь и найти решения самых трудных вопросов — неважно, для председателя СЖР или юного корреспондента из глубинки. Для всех нас, кому довелось хотя бы кратко работать с ним вместе, он был не просто авторитетом, но чутким и внимательным старшим товарищем, удивительно умеющим радоваться успехам других и одновременно деликатно подсказать, что можно было бы сделать иначе. Любая несправедливость, так же, как любая стилистическая или нравственная погрешность, ему была непереносима. Фонд помощи больным детям «Надежда» — одна из попыток преодолеть существующую несправедливость на практике. Союз журналистов России он считал также своим важнейшим делом, и старался сохранить ту преемственность лучших традиций русской публицистики, уважению к слову, к правде и миссии профессии, которые в последнее время многим казались несовременными и просто бесполезными. Резник даже сочувствовал молодым скептикам, не сомневался, в том, что время сделает их мудрее, как и в том, что наша власть рано или поздно перестанет, как он однажды написал, «отвечать на свободу слова свободой слуха» — то есть не замечать критики, потому что проиграет от этого прежде всего сама власть.