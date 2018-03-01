Провинциальная печать: говорить или молчать?

Студенты-журналисты петербургских университетов знают наперёд, что работу в большом городе найдут далеко не все — кому-то придётся возвращаться на родину. Но как обстоят дела провинциальной печати? Мария Шпакова с обзором самых тиражных брянских газет.

В январе я приехала в Брянскую область и первым делом в привокзальном киоске попросила показать все региональные газеты. Мне предложили «Брянские факты» и «Десницу» — наиболее популярные еженедельники. Тираж «Десницы» — 18,5 тысяч экземпляров, а вот «Брянские факты», пожалуй, самое крупное печатное СМИ области — у них более 50 тысяч читателей.

В реестре Роскомнадзора зарегистрировано около 30 брянских печатных изданий. Но мало кто из брянцев назовёт хотя бы десять из них: «Брянская учительская газета», «Брянский рабочий», «Брянская правда»… Выживают они в основном за счёт подписки — запросто в розницу их не купишь. Значит, предложенные в первом же киоске газеты можно считать лидерами региональной печати: что доступно, на то и спрос. А кто пользуется большим спросом, на том и большая ответственность за качество.

Опираясь на «Факты»