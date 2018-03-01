Провинциальная печать: говорить или молчать?

Чем грешит провинциальная печать – разбираемся на примере самых тиражных брянских газет
Студенты-журналисты петербургских университетов знают наперёд, что работу в большом городе найдут далеко не все — кому-то придётся возвращаться на родину. Но как обстоят дела провинциальной печати? Мария Шпакова с обзором самых тиражных брянских газет.
В январе я приехала в Брянскую область и первым делом в привокзальном киоске попросила показать все региональные газеты. Мне предложили «Брянские факты» и «Десницу» — наиболее популярные еженедельники. Тираж «Десницы» — 18,5 тысяч экземпляров, а вот «Брянские факты», пожалуй, самое крупное печатное СМИ области — у них более 50 тысяч читателей.
В реестре Роскомнадзора зарегистрировано около 30 брянских печатных изданий. Но мало кто из брянцев назовёт хотя бы десять из них: «Брянская учительская газета», «Брянский рабочий», «Брянская правда»… Выживают они в основном за счёт подписки — запросто в розницу их не купишь. Значит, предложенные в первом же киоске газеты можно считать лидерами региональной печати: что доступно, на то и спрос. А кто пользуется большим спросом, на том и большая ответственность за качество.
Опираясь на «Факты»
Какую бы полосу «Брянских фактов» вы ни открыли, обязательно наткнётесь на благодарность депутату областной думы за «оказанную помощь». С начала года темой №1 стали мартовские выборы: заметки, интервью, письма — и везде призывы отдать голос Владимиру Путину. Видимо, других кандидатов читателям знать необязательно, поэтому и информации о них почти нет.
Однако если ругают в «Брянских фактах», то от души, без оглядки на журналистскую этику. Неугодного руководителя Брянского почтового ведомства, которая сокращает в регионе число отделений, журналисты называют «старушенцией», «слетевшей с катушек», и «барыней-сударыней», «с трудом проходящей в двери». Да и отделения она закрывает, чтобы граждане «проголосовали на выборах против действующего Президента Российской Федерации или вообще не пошли на избирательные участки». Хитрую диверсию раскрыли брянские коллеги!
С чем соседствуют эти материалы? С «Народным метеобюро» и «Суевериями»! Можно было бы снисходительно улыбнуться — аудитория почтенного возраста наверняка довольна. Но вот в одном из январских номеров жители Брянского района жалуются на бродячих собак и просят привлечь внимание к их проблеме. Чем же отвечает газета? Заговором! «Проверенным», «подсказанным стариками»: «При встрече с собакой, которая представляет для вас потенциальную опасность, повторяйте, пока не пройдёте мимо, вслух: «Дорога святая, собака слепая». И животное вас не укусит».
Складывается впечатление, что «Брянские факты» рассчитаны на людей малообразованных. А между тем в редакции утверждают, что газета популярна и среди прогрессивной, сознательной молодёжи.
В пяти просмотренных номерах мне встретился от силы один экспертный комментарий. Хотя попытки дать что-то аналитическое были: например, в рубрике «Панорама по образованию» приведена статистика средней заработной платы учителей, количество учеников в школах. Но из каких источников взята эта информация? Насколько она актуальна? Неясно. Нет и комментариев самих учителей.
Владимир Кузькин, начальник информационно-аналитического отдела Брянской областной думы
У «Брянских фактов» самый большой тираж. Насколько она отвечает требованиям или не отвечает — я не могу комментировать… Закон о СМИ даёт возможность сейчас издавать и печатать всё что угодно. К сожалению. Нарушения законом пресекаются, но свобода существует
Ещё одна болезнь — авторы-ноунеймы: В. Михайлов, В. Терехов, Н. Зеленова. Лишь однажды мне встретилась полноценная подпись с указанием должности автора. В газете почти нет анонсов культурных мероприятий и фоторепортажей, зато преобладает жанр отчёта — классический инструмент пропаганды.
Мария Астащенко, бывший сотрудник газеты «Брянские факты»:
«Брянские факты» заявлены как общественно-политическая газета, но там и гороскопы, и политика, и кроссворды, и рецепты, и советы прикладывать листы капусты к голове. Это такой винегрет, развлекательно-познавательный вариант для бабулечек. Я бы никогда её не читала, например.
Что до «Десницы» — негармоничная вёрстка, переработанные пресс-релизы Брянской городской администрации и тексты с сомнительных интернет-порталов. Материал об осуждённом губернаторе Белых помещён рядом с абсурдной новостью про танцующего стриптиз охотника Оренбуржья. «Десница — хорошая газета!» — сказала мне случайная собеседница.
Читатели довольны — выходит, я рискую попасть без драки в большие забияки?
Глубже, чем кажется
Из разговора с главным редактором «Брянских фактов» Владимиром Прониным я поняла следующее: приметы и суеверия — конечно, не гвоздь газеты, но они пользуются интересом у аудитории. В редакцию приходят сотни писем с вопросами, и на их основе определяются темы номера: «Ни одна газета в Ленинградской области не получает столько писем!» И эксперты у «Фактов», оказывается, есть: за комментариями коллеги часто обращаются к ректору Брянского государственного университета. А в поддержку Путина пишут исключительно читатели: «Мы не можем перенаправлять [людей]. Не можем навязывать своё мнение. Искусственные темы не создаём, ориентируемся на читателей. Я сужу по откликам — интересен материал или нет…».
Выходит, информационный «винегрет» — это следствие невысоких запросов провинциальной аудитории? Замкнутый круг: читатели не требуют от журналистов многого, а те в свою очередь и не думают ломать голову над созданием какого-то там дискурса. Но беда в том, что без качественной журналистики невозможна полноценная социализация людей. Где брать социальный опыт жителям маленьких городов, посёлков? В Интернете? Это благо, которым не все ещё научились грамотно пользоваться: многие ограничиваются лишь рейтингом новостей от Яндекса и лентой «Одноклассников». И бегемота из болота никто не спешит вытягивать.