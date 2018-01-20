Новая книга Бориса Киршина «Прощай, Гутенберг!»

Тенденции развития регионального медиарынка на примере газеты «Челябинский рабочий»
Борису Николаевичу Киршину, известному российскому журналисту, декану факультета журналистики Челябинского государственного университета, 24 января исполняется 70 лет. Мы поздравляем его с юбилеем и предлагаем нашим читателям познакомиться с рецензией на его новую книгу «Прощай, Гутенберг!».
Сегодня у издателей печатных СМИ есть ряд проблем, вызванных экономическим кризисом в России. Положение усугубляется активным развитием Интернета и уходом наиболее «интересной» аудитории во Всемирную сеть. Снижение интереса к чтению (общемировая тенденция), а также изменение характера «потребления» печатных СМИ (минимум свободного времени) приводит к кризису существующих бизнес-моделей. В этих условиях многие печатные периодические издания с большой историей прекращают свое существование. Почему печатные издания уходят с рынка СМИ? Этот вопрос актуален для многих исследователей массмедиа.
В своей книге Киршин проанализровал историю газеты «Челябинский рабочий» в контексте современного состояния регионального медиарынка. Автор монографии долгие годы был главным редактором старейшей региональной газеты России, что позволило ему всесторонне исследовать обстоятельства прекращения выпуска «Челябинского рабочего». В книге на примере конкретной газеты прослеживаются тенденции развития регионального медиарынка.
Отметим несколько наиболее актуальных и «удачных» идей автора. Основная причина прекращения выпуска «Челябинского рабочего», по мнению Киршина, — уменьшение роли газеты в жизни области.
Борис Киршин
Отступление было вынужденным. Развитие Интернета привело к сокращению тиража и, соответственно, аудитории газеты. Меньше тираж – меньше рекламы. Снижение доходности компании ограничивало возможности проведения масштабных газетных компаний и маркетинговых мероприятий. С уменьшением периодичности выхода газеты сначала на 40, потом на 80 процентов, соответственно, уменьшилось место, которая она занимала в жизни южноуральцев.
Борис Киршин здесь говорит о сути того, что происходит с независимой и всей другой печатной прессой в последние годы в России. Автор рассказывает, что на фоне ослабления позиции газеты в общественной жизни области велись постоянные поиски выхода из кризиса. В монографии рассмотрены основные стратегии развития региональных СМИ, в числе которых автор называет новые компетенции журналистов.
• работать с опорой на социальные сети, форумы, опросы и другие источники информации;
• четко определять тему будущей публикации в рамках своей творческой специализации;
• искать информацию в Интернете, в базах данных (статистических отчетах и др.) с последующим ее анализом, систематизацией и интерпретацией;
• четко формулировать свою позицию по наиболее резонансным темам (авторские колонки);
• выстраивать информационное сообщение, исходя из следующих функциональных критериев: прикладной характер транслируемой информации, общественная значимость информации, побуждение читателей к дискуссии по поводу публикуемой информации;
• выстраивать информационное (аналитическое) сообщение по принципу от более важного к менее важному;
• модерировать (вести) дискуссию в сети по теме публикации;
• работать в разных форматах, (новостном, аналитическом, публицистическом) и др.
Борис Николаевич приводит в своей книге конкретные примеры и приходит к выводу, что прекращению выпуска печатных СМИ способствуют серьезные изменения в журналистике, связанные с цифровой революцией в информационной сфере. Потеря интереса к аналитике на фоне требования времени — оперативности распространения информации — также способствует тому, что печатная пресса становится вторичной по отношению к Интернету.
Книга Б. Н. Киршина вносит серьезный вклад не только в историю современной российской журналистики, но и дает основание для расширения представлений о трансформации моделей прессы в новых социально-политических и экономических условиях. Книга может быть полезна как для организаторов СМИ, так и для исследователей медиа.