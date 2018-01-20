Новая книга Бориса Киршина «Прощай, Гутенберг!»

Борису Николаевичу Киршину, известному российскому журналисту, декану факультета журналистики Челябинского государственного университета, 24 января исполняется 70 лет. Мы поздравляем его с юбилеем и предлагаем нашим читателям познакомиться с рецензией на его новую книгу «Прощай, Гутенберг!».

Сегодня у издателей печатных СМИ есть ряд проблем, вызванных экономическим кризисом в России. Положение усугубляется активным развитием Интернета и уходом наиболее «интересной» аудитории во Всемирную сеть. Снижение интереса к чтению (общемировая тенденция), а также изменение характера «потребления» печатных СМИ (минимум свободного времени) приводит к кризису существующих бизнес-моделей. В этих условиях многие печатные периодические издания с большой историей прекращают свое существование. Почему печатные издания уходят с рынка СМИ? Этот вопрос актуален для многих исследователей массмедиа.

В своей книге Киршин проанализровал историю газеты «Челябинский рабочий» в контексте современного состояния регионального медиарынка. Автор монографии долгие годы был главным редактором старейшей региональной газеты России, что позволило ему всесторонне исследовать обстоятельства прекращения выпуска «Челябинского рабочего». В книге на примере конкретной газеты прослеживаются тенденции развития регионального медиарынка.

Отметим несколько наиболее актуальных и «удачных» идей автора. Основная причина прекращения выпуска «Челябинского рабочего», по мнению Киршина, — уменьшение роли газеты в жизни области.