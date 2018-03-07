В Челябинске будут брать плату с незаконных ларьков и киосков

За февраль мы отторговали 13 некапитальных объектов, — рассказал Сергей Чигинцев. — Но, по моему ощущению, новых появилось гораздо больше. Цифры буду готов сказать позже, когда пройдет инвентаризация. У нас есть на 1 февраля данные аэрокосмической съемки, которые мы проанализируем и посмотрим, на какие объекты нет документов. С их владельцев будем взыскивать средства за незаконное обогащение.