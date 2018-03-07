В Челябинске будут брать плату с незаконных ларьков и киосков

Сергей Чигинцев, председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, предложил проверить временные некапитальные объекты в Челябинске.
На аппаратном совещании 6 марта председатель обратил внимание на рост несанкционированных некапитальных объектов в городе. Ограничивать рост их числа не получается. Поэтому Сергей Чигинцев предложил брать с их владельцев средства за пользование муниципальной землей. Глава города Евгений Тефтелев инициативу поддержал и предложил в ближайшее время установить срок проведения инвентаризации. Глава управления по торговле и услугам Сергей Березуев добавил, что за последнюю неделю было демонтировано шесть некапитальных киосков и ларьков.
Сергей Чигинцев:
За февраль мы отторговали 13 некапитальных объектов, — рассказал Сергей Чигинцев. — Но, по моему ощущению, новых появилось гораздо больше. Цифры буду готов сказать позже, когда пройдет инвентаризация. У нас есть на 1 февраля данные аэрокосмической съемки, которые мы проанализируем и посмотрим, на какие объекты нет документов. С их владельцев будем взыскивать средства за незаконное обогащение.
Источник: Znak.com