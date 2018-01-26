ЦИК попросит телеканалы снимать сюжеты обо всех кандидатах в президенты

Секретарь ЦИК России Майя Гришина

Рабочая группа ЦИК по рассмотрению информационных споров рекомендовала Центризбиркому напомнить телеканалам о необходимости посвящать новостные сюжеты всем кандидатам в президенты, не выделеляя кого-то конкретно. Об этом сообщила возглавляющая группу секретарь ЦИКа Майя Гришина.

На неравномерное освещение деятельности кандидатов в телеэфире уже пожаловались выдвинутая «Гражданской инициативой» телеведущая Ксения Собчак, самовыдвиженец Владимир Михайлов, а также КПРФ, кандидатом от которой является Павел Грудинин.

МАЙЯ ГРИШИНА

В ходе рассмотрения не было представлено каких-либо фактов о том, что реально проводимые кандидатами мероприятия не были освещены СМИ. Плюс, по существу кандидаты ставили вопрос о том, что СМИ должны сами создавать сюжеты без какой-либо деятельности кандидатов, что рабочая группа посчитала, конечно же, неправомерным

Гришина также отметила, что «было выражено пожелание каналам проводить освещение предвыборной деятельности кандидатов исходя из интересов избирателей, исходя из того, что избирателям интересна информация о разных кандидатах». Помимо этого рабочая группа рекомендовала ЦИКу призвать кандидатов «активно взаимодействовать с телеканалами»: в частности, уведомлять каналы о своих мероприятиях, чтоб у них «была возможность донести до избирателей объективную информацию».