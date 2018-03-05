Редакция становится массовиком-затейником

Phnom Penh Post заманивает читателей рэпом, а Washington Post — комедией
Коам Чанрасми, 28-летний видео-редактор камбоджийской Phnom Penh Post искал идеи для вдохновения и обнаружил в интернете угандийское телешоу, в котором ведущие читают новости в форме рэпа. Такая же идея использовалась и в сенегальских новостях.
Идея сделать рэп-новости для сайта газеты в Камбодже выглядела слишком провокационной. Все-таки для Камбоджи рэп — культура пришлая. Но модная. В общем, в газете решили попробовать, тем более что это был шанс зацепить молодежь.
Phnom Penh Post выпускается на английском, а сестринская Post Khmer — на кхмерском. Первый клип сделали на кхмерском.
В целом публика приветствовала эксперимент. Хотя были и негативные комментарии о том, что чуждая культура разрушает камбоджийские скрепы. Но позитива и удивления было больше. После первой попытки сделали новостное рэп-шоу, которое уже посмотрели более 2 миллионов человек. Наиболее успешные выпуски собирали по 200 тысяч просмотров.
Однако у рэп-новостей была серьезная проблема. Привлекая очень много читателей, они не снискали благосклонности рекламодателей. Никто не захотел ставить рекламу в таком спорном формате. Поэтому выпуск рэп-шоу пришлось приостановить, хотя видео-редактор издания надеется на возобновление проекта.
Необычные для СМИ форматы художественного творчества применяют и другие издания. Например, Washington Post использовала жанр комедийного скетча, популярный в США благодаря вечерним комедийным шоу, для пикировки с президентом Трампом. И для привлечения читателей, конечно. Это были не просто шутки-прибаутки, зачитываемые ведущим, а микропостановка с собственным сценарием. Ролики стали популярными в сети. В редакции считают, что комедийные видеоклипы могут стать «новой точкой входа на сайт для читателей из социальных сетей».