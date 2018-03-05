Редакция становится массовиком-затейником

Коам Чанрасми, 28-летний видео-редактор камбоджийской Phnom Penh Post искал идеи для вдохновения и обнаружил в интернете угандийское телешоу, в котором ведущие читают новости в форме рэпа. Такая же идея использовалась и в сенегальских новостях.

Идея сделать рэп-новости для сайта газеты в Камбодже выглядела слишком провокационной. Все-таки для Камбоджи рэп — культура пришлая. Но модная. В общем, в газете решили попробовать, тем более что это был шанс зацепить молодежь.

Phnom Penh Post выпускается на английском, а сестринская Post Khmer — на кхмерском. Первый клип сделали на кхмерском.

В целом публика приветствовала эксперимент. Хотя были и негативные комментарии о том, что чуждая культура разрушает камбоджийские скрепы. Но позитива и удивления было больше. После первой попытки сделали новостное рэп-шоу, которое уже посмотрели более 2 миллионов человек. Наиболее успешные выпуски собирали по 200 тысяч просмотров.