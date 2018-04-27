Путин поручил проработать закон о возмещении вреда журналистам

Теги: 
закон
военная журналистика
Апр 27, 2018

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля этого года проработать вопросы законодательного урегулирования, касающиеся возмещения вреда, причиненного жизни журналиста в командировках в зоне боевых действий, говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Перечень поручений сформирован по итогам медиа-форума, прошедшего в марте в Калининграде:

Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организации Союза журналистов России рассмотреть возможность дополнительного законодательного урегулирования вопросов, касающихся возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью журналиста при его нахождении в командировке в зонах вооруженных конфликтов или боевых действий

Источник: РИА Новости 
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