Путин поручил проработать закон о возмещении вреда журналистам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля этого года проработать вопросы законодательного урегулирования, касающиеся возмещения вреда, причиненного жизни журналиста в командировках в зоне боевых действий, говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Перечень поручений сформирован по итогам медиа-форума, прошедшего в марте в Калининграде: