Успей подать заявку на конкурс «Экономическое возрождение России»

Торгово-промышленная палата РФ продолжает прием заявок на участие в XXIV Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России», который традиционно проводится совместно с Союзом журналистов России среди авторов и редакций центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения, радио и интернет-изданий, освещающих экономическую жизнь страны.

На конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» принимаются работы, посвященные вопросам реализации приоритетных национальных проектов, осуществления эффективной промышленной политики, совершенствования государственно-частного партнерства, инвестиционной деятельности, экономического развития регионов, места и роли малого и среднего бизнеса в России, социальной ответственности бизнеса и этики предпринимательства, импортозамещения, развития инновационных процессов.

Тема Гран-при конкурса — «Лучшая история предпринимательского успеха».

Конкурс проводится в два этапа:

1 На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2018 года (проводится территориальными ТПП, комитетами и советами ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России).

2 На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2018 года (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).

Церемония награждения победителей конкурса журналистов пройдет 5 апреля 2017 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках Всероссийского форума деловых СМИ, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития деловых СМИ.

Важно: материалы на федеральный этап конкурса направляются по адресу:

109012 г.

Москва, ул. Ильинка, д. 6,

ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ,

тел.: (495) 620-04-19, (495) 620-02-47

e-mail: kba@tpprf.ru

Подробнее: всю информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте ТПП РФ на странице конкурса.

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