«Хайп: инструкция к применению» — с таким докладом выступит генеральный директор агентства «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин на ежегодной международной конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2018», которая пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве.
В докладе:
• вирусные акции в соцсетях;
• алгоритм поиска идей для креатива;
• как хайп конвертируется в KPI;
• выход инфоповода в СМИ;
• разбор ярких рекламных кампаний (Олег Тиньков, AVIASALES и все-все-все).
О спикере: Дмитрий Сидорин
— основатель интернет-агентства «Сидорин Лаб» и Reputation Lab
— выпускник МФТИ (дополнительное образование РЭШ и МЭОИ);
— лауреат Потанинской стипендии;
— лауреат премии «Бизнес-тренер 2013» от портала Trainings;
— третий по популярности преподаватель в сфере SММ по версии MediaJobs B 2014 году;
— политтехнолог при Ассоциации Малых и Средних Городов России, участник инициативной группы Михаила Прохорова на президентских выборах 2012, руководитель более 10 интернет-кампаний на выборах разного уровня;
— Член экспертного совета премии Рунета.
На конференции также выступят такие эксперты в сфере PR и новых медиа как Тимур Асланов, Дамир Фейзуллов, Влад Титов, Людмила Харитонова, Михаил Буданов, Светлана Крылова, Евгений Козлов и другие.
Спикеры поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:
• Стратегия продвижения в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание в начале 2018 года;
• Как создавать хайповый контент и получать максимальный охват;
• Персональный брендинг в социальных сетях: как строить продвижение ньюсмейкера, как вести аккаунты руководителя и его блоги;
• Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;
• Нюансы и тонкости продвижения в Telegram и других мессенджерах;
• Как противостоять негативу в сети;
• Как бороться с негативом юридическими инструментами;
• Как создать и раскрутить сообщество бренда и вывести в топ;
• Как писать тексты для соцсетей;
• Как раскрутить канал на YouTube и как его правильно использовать и многое другое.
Также на конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы перезнакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.
Посмотреть программу конференции и отправить заявку на участие можно на сайте.
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