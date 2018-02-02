«Хайп: инструкция к применению» — с таким докладом выступит генеральный директор агентства «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин на ежегодной международной конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2018», которая пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве.

В докладе:

• вирусные акции в соцсетях;

• алгоритм поиска идей для креатива;

• как хайп конвертируется в KPI;

• выход инфоповода в СМИ;

• разбор ярких рекламных кампаний (Олег Тиньков, AVIASALES и все-все-все).

О спикере: Дмитрий Сидорин

— основатель интернет-агентства «Сидорин Лаб» и Reputation Lab

— выпускник МФТИ (дополнительное образование РЭШ и МЭОИ);

— лауреат Потанинской стипендии;

— лауреат премии «Бизнес-тренер 2013» от портала Trainings;

— третий по популярности преподаватель в сфере SММ по версии MediaJobs B 2014 году;

— политтехнолог при Ассоциации Малых и Средних Городов России, участник инициативной группы Михаила Прохорова на президентских выборах 2012, руководитель более 10 интернет-кампаний на выборах разного уровня;

— Член экспертного совета премии Рунета.

На конференции также выступят такие эксперты в сфере PR и новых медиа как Тимур Асланов, Дамир Фейзуллов, Влад Титов, Людмила Харитонова, Михаил Буданов, Светлана Крылова, Евгений Козлов и другие.

Спикеры поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам:

• Стратегия продвижения в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание в начале 2018 года;

• Как создавать хайповый контент и получать максимальный охват;

• Персональный брендинг в социальных сетях: как строить продвижение ньюсмейкера, как вести аккаунты руководителя и его блоги;

• Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;

• Нюансы и тонкости продвижения в Telegram и других мессенджерах;

• Как противостоять негативу в сети;

• Как бороться с негативом юридическими инструментами;

• Как создать и раскрутить сообщество бренда и вывести в топ;

• Как писать тексты для соцсетей;

• Как раскрутить канал на YouTube и как его правильно использовать и многое другое.

Также на конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы перезнакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.

Посмотреть программу конференции и отправить заявку на участие можно на сайте.

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