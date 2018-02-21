Конференция «Эффективная пресс-служба-2018» пройдет 19-20 апреля

О том, как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела, пойдет разговор на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018», которая пройдет 19-20 апреля в Москве.

Что вас ждет на конференции?

— Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков;

— Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах;

— 28 спикеров, в том числе такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Татьяна Никульшина, Сергей Кузин, Дмитрий Сидорин, Никита Прохоров, Владимир Змеющенко и другие;

— Нетворкинг-сессия;

— Экспресс-консалтинг;

— Свежие кейсы и новые методики;

Для кого:

Конференция ежегодно проводится журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

О чем пойдет речь на конференции:

• Построение эффективной PR-стратегии.

• Оптимизация PR –бюджета: как получить больше за меньшие деньги.

• Копирайтинг для пиарщика: как сделать PR-тексты более эффективными

• Как сформировать ядро активистов в вашем сообществе в соцсетях и раскачать остальных. Практика комьюнити менеджмента.

• PR или маркетинг – кто победит? Какие инструменты маркетинга должен освоить пиарщик сегодня.

• Место пресс-службы в организации: как донести важность и нужность вашей работы до руководства и коллектива.

• Зачем нам журналисты, если мы сами можем стать СМИ. Новый вектор PR-работы.

• Внутрикорпоративный PR: 5 самых эффективных инструментов.

• Технология построения личного бренда.

• Антикризисный PR: что делать если всё пошло не так.

• Где брать информационные поводы, если ничего не происходит.

• Как противостоять потоку негатива в интернете и защитить свою репутацию.

• Как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ.

• Креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи.

• Провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами.

• Технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций.

• Специфика PR-работы с различными СМИ.

• PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией.

• Актуальные инструменты PR в интернете.

• Новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте.