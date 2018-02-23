Глава Союза журналистов Москвы поздравляет коллег с 23 февраля

«У России есть только два союзника: ее армия и флот». Эти слова российского императора Александра III Миротворца сегодня звучат как никогда актуально. Наши Вооруженные силы, столетие которых мы отмечаем в феврале этого года, всегда надежно защищали рубежи родного Отечества. И всегда на переднем крае сражений находились военные журналисты — те, кто доносил до людей суровую правду войны.

Сегодня вы, военные журналисты, снова на передовой. Когда любой вооруженный конфликт на нашей планете тонет в потоках дезинформации, часто только военные корреспонденты способны открыть людям глаза на истину. Вы своим правдивым словом способны наносить удары по врагу, которые часто сильнее пули.

Президиум Союза журналистов Москвы поздравляет своих армейских коллег, а также военных журналистов всех силовых структур России с наступающим праздником!

Павел Гусев, председатель Союза журналистов Москвы, председатель Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Фото: tvrain.ru, commons.wikimedia.org