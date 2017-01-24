26 советов, как освещать деятельность глав государств

Как работать с источниками, на что нужно особо обращать внимание и зачем нужно связываться с региональными изданиями и гражданскими активистами.
Журналист, редактор, продюсер, специалист по новым медиа. В последнее время работала на National Public Radio, помогая NPR формировать аудиторию как в радиоэфире, так и на новостном сайте радиостанции.
Мелоди Крамер написала для Poynter 26 идей, которые смогут помочь журналистам грамотно освещать дейтельность нового президента США Дональда Трампа. Но любая из этих идей настолько универсальна, что может подойти под реалии любого государства.
- Выбирайте для себя какую-нибудь тему, любую. Скурпулёзно записывайте всё, что президент говорит по этой теме. Это позволит вам погрузиться глубоко погрузиться в тему.
- Не используйте только одну из площадок для аналитики. Например, не особо уповайте на Twiiter. Если вы будете писать только там, вы, в лучшем случае, достучитесь до других журналистов. Будьте мультиплатформенными.
- Сделайте карту. За последнее время появилось множество материалов о том, как распределяются бизнес-интересы Дональда Трампа по миру. Нанесите их на карту. И вставляйте в любой материал, касающийся международных отношений, чтобы смотреть на потенциальные конфликты интересов.
- Начинайте делать интерактивные материалы по разным темам, чтобы потом вставлять их в соответствующие материалы. И так же постоянно обновляйте их.
- Установите на сайт тикер, который будет показывать состояние дел по освещению тех или иных событий. Либо этот тикер может показывать отсчёт дней до какого-либо события.
- Упрощайте всё. Чем сложнее структура и концепция, тем меньше её будут читать.
- Выберете 10 регионов страны. Договоритесь о партнёрстве с ними или наймите журналистов-студентов. Разделите зоны ответственности, обменивайтесь идеями. Помните про Панамские архивы? Выберете тему и совместно работайте над ней. Подумайте, какой эффект эта работа оказывает на регион, с которым вы над темой работаете? Придумайте, как вы сможете помочь в том, чтобы сделать голос этого региона более явным и острым. И конечно же, подумайте над тем, почему это важно для читателя — получать информацию из того региона, даже если он живёт на другом конце страны.
- Пишите более одного заголовка. Сначала — простое описание того, что происходит. Затем — что может быть, если первоначальный посыл оказался ложным (фейк). Ещё один — взгляд на события с другой стороны. Сделайте заголовок с цитатой и заголовок с цифрами. И распределите все эти заголовки по всему материалу.
- Посмотрите, как издания из других стран освещают похожие истории. Может быть, есть смысл пообщаться с ними, обменяться идеями?
- Спросите студентов выпускного курса вуза вашего города о том, что они хотели бы узнать о происходящем в столице, в Белом доме.
- Выходите за рамки своей аудитории, выбирайте новые каналы распространения вашего материала.
- Подумайте о других языках. Какие из ваших материалов необходимо перевести на другие языки, распространённые на территории страны? Возможно, кто-то из числа ваших читателей сможет помочь с переводом важного текста.
- Если у вас есть пэйвол, подумайте, возможно для каких-то историй имеет смысл отключить его, сделав эти материалы свободными для чтения и распространения.
- Подумайте о новых способах измерения успеха. По ссылке можно найти 50 разных взглядов на аналитику трафика. А здесь есть 55 вопросов, которые полезно задать самим себе прежде, чем заниматься анализом трафика и поведения аудитории. Например: насколько ваши материалы и акценты связаны с тем, что действительно волнует ваших читателей? Меняет ли ваш способ освещения деятельности властей чьё-нибудь отношение к власти? Меняет ли это чью-нибудь жизнь?
- Посмотрите на гражданских активистов, чтобы вдохновиться их работой. Им нужна ваша помочь, чтобы понять, есть ли в их материале какая-то интересная история и как эту историю лучше рассказать.
- Рассказывайте о том, как другие издания/журналисты пишут на аналогичные темы. Анализируйте их подходы, стилистику, акценты, формулировки.
- Посмотрите, где, когда и как собираются разработчики на свои хакатоны. Возможно, наборы данных, которые есть у вас по вашим темам, могут стать основной для интересного проекта, приложения, сервиса. Кроме того, в рамках хакатонов можно предложить участникам задачи по визуализации ваших данных (если, конечно, у вас нет своей команды, которая сделает эту работу).
- Возвращайтесь к вашему материалу, скажем, через неделю. Отслеживайте изменения. Важна ли эта история до сих пор? Будет ли важна через полгода и что изменилось за это время?
- Не фокусируйтесь только на федеральном правительстве в ущерб локальным властям. Следите за действиями власти на местах.
- Спросите у людей, которые не работают в новостной индустрии, как они получают новости. Что им нравится, а что не нравится в новостях? Что из последних новостей они помнят? Что им важно знать о деятельности властей? Спросите читателей о том, кто, по их мнению, лучше всего освещает деятельность властей.
- Объясните всё, что важно знать на следующие четыре года (до ближайших выборов). И пусть это сделает один автор, пропустив эту темы через собственное восприятие. Тогда будет интереснее читать.
- Поищите вдохновение за пределами новостей. Моя любима рассылка новостей ведётся агентом недвижимости из Сиэттла. В прошлом году я писала про то, что самая интересная компания в медиа продаёт настольные игры. Посмотрите, как они делают контент, который нравится аудитории.
- Подумайте о том, что вы могли упустить. Вы же тоже существуете в рамках собственного «информационного пузыря». Выходите за его рамки.
- Больше не существует такого понятия как «аудитория». Мы все создаём контент, делимся им, анализируем его. Но это не значит, что мы должны писать обо всём, чем кто-то поделился в сетях. Важно ли то, что то-то из нужных вам людей, например, постит в Twitter? Возможно. А возможно и нет. Действительно ли какая-то виральная информация является достойной появления в новостях? Вероятно, нет. Определите для себя эти пределы.
- Пишите о том, что вам кажется ненормальным. Это нормально, когда вы скажете своим читателям, что вот это — ненормально или является ложью, или не совсем правдой. Это и есть хорошая журналистика.
- Пишите с чувством сопереживания. Есть ли у вас способы измерения уровня сопереживания в материале? Какие они?