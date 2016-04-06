Инвестиционный фон

Сегодня процесс газетного производства переживает пик своего развития с точки зрения качества, эффективности и устойчивости. Издательства готовы инвестировать, а производители улучшают качество полиграфического оборудования. Тем не менее во всём мире выпуск печатных газет переживает спад и объёмов, и доходов
Спад на зрелых рынках начался несколько лет назад, и отрасль газетной печати прилагает все усилия к тому, чтобы научиться жить в новой реальности и со стороны затрат (производственных расходов на инвестиции), и со стороны доходов.
Со стороны производственных расходов основное внимание уделяется повышению производительности за счёт автоматизации, встроенных модулей контроля, сокращения штатов, использования более лёгких газетных бумаг, сокращения ширины рулонов и т. п. Расходы из-за простоев удаётся сократить за счёт аутсорсинга печати и создания совместных типографий (полиграфических предприятий). Со стороны инвестиций модернизация и дооборудование помогают продлить срок службы оборудования (особенно учитывая стремительное устаревание электроники), а замена оборудования частями — снизить уровень инвестиций.
Для того чтобы уделить большее внимание доходам, требуются структурные изменения. Во многих случаях издателям приходится отказываться от собственных типографий. Такой отказ, в зависимости от обстоятельств, принимает разные формы, но в основе его лежит необходимость для полиграфических подразделений найти заказы на печать другой продукции, помимо газет, чтобы занять избыточные мощности и перейти на самоокупаемость. Отчасти это означает поворот к рынку коммерческой и полукоммерческой печати.
Такое вторжение в царство коммерческой печати создаёт свои вызовы. В этой сфере тоже есть избыточные мощности и существенная ценовая конкуренция. Кроме того, оборудование газетной типографии приспособлено для печати газет (как правило, определённого формата), а не коммерческой продукции (где необходима вариативность форматов). Поэтому для работы на новом рынке нужно не только разрабатывать соответствующий ассортимент продукции, но и постепенно менять конфигурацию оборудования — не только в печатном цехе, но и в экспедиционном.
Технологии коммерческой печати для газет не в новинку. Моя собственная газета — The Hindu — двадцать лет печатается в нашей главной типографии в Ченнаи по технологии Heatset (на газетной бумаге). Кроме того, мы печатали таблоидные журналы на каландрированной бумаге, с одновременным шитьём и обрезкой в фальцаппарате. Газеты на Ближнем Востоке и в Канаде постоянно используют мелованные бумаги. А газеты в Индии пошли на установку агрегатов УФ-сушки на имеющихся печатных машинах, с тем чтобы использовать каландрированные или более гладкие бумаги, особенно для привлечения рекламы. В Европе отреагировали иначе — стали использовать печать без увлажнения и лакирование для повышения рекламной привлекательности.
Газетные полиграфисты не прекращают вкладывать средства. Но их инвестиции продиктованы новыми требованиями. Они тратятся на то, что помогает им снижать расходы, менять структуру расходов рентабельным образом, распространять свои услуги на новые и/или нишевые рынки. Те поставщики, которые могут предложить машины, системы или сервисы, помогающие газетам удовлетворить эти требования, получают заказы даже в самые трудные времена.
Примерами являются:
-
провайдеры систем, которые автоматически проверяют и корректируют приводку и плотность красок;
-
провайдеры онлайновых коммуникаций с клиентами, включая функционал интернет-магазинов и программное обеспечение для безопасных покупок онлайн;
-
провайдеры услуг, которые предлагают новые, более экономные способы осуществления или аутсорсинга определённых производственных задач в отдельной среде;
-
поставщики печатного и послепечатного оборудования, предлагающие новые уровни гибкости и возможности выхода на новые рынки, устанавливая дополнительное оборудование (такое как встроенные струйные печатные агрегаты на машинах Coldest) или расширяя отделочный функционал систем в цехах экспедиции, позволяющий выпускать журналы и книги.
Всегда желательны инвестиции в решения, которые помогают управлять преобразованиями и открывают новые перспективы.