Инвестиционный фон

Спад на зрелых рынках начался несколько лет назад, и отрасль газетной печати прилагает все усилия к тому, чтобы научиться жить в новой реальности и со стороны затрат (производственных расходов на инвестиции), и со стороны доходов.

Со стороны производственных расходов основное внимание уделяется повышению производительности за счёт автоматизации, встроенных модулей контроля, сокращения штатов, использования более лёгких газетных бумаг, сокращения ширины рулонов и т. п. Расходы из-за простоев удаётся сократить за счёт аутсорсинга печати и создания совместных типографий (полиграфических предприятий). Со стороны инвестиций модернизация и дооборудование помогают продлить срок службы оборудования (особенно учитывая стремительное устаревание электроники), а замена оборудования частями — снизить уровень инвестиций.

Для того чтобы уделить большее внимание доходам, требуются структурные изменения. Во многих случаях издателям приходится отказываться от собственных типографий. Такой отказ, в зависимости от обстоя­тельств, принимает разные формы, но в основе его лежит необходимость для полиграфических подразделений найти заказы на печать другой продукции, помимо газет, чтобы занять избыточные мощности и перейти на самоокупаемость. Отчасти это означает поворот к рынку коммерческой и полукоммерческой печати.

Такое вторжение в царство коммерческой печати создаёт свои вызовы. В этой сфере тоже есть избыточные мощности и существенная ценовая конкуренция. Кроме того, оборудование газетной типографии приспособлено для печати газет (как правило, определённого формата), а не коммерческой продукции (где необходима вариативность форматов). Поэтому для работы на новом рынке нужно не только разрабатывать соответствующий ассортимент продукции, но и постепенно менять конфигурацию оборудования — не только в печатном цехе, но и в экспедиционном.