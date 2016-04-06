Место для дискуссий

Покосившийся громоотвод

В новом законе было два принципиальных изменения. Избиратели-горожане были разделены на две курии, с высшим и низшим имущественным цензом, причём норма представительства более обеспеченных горожан была выше. Главное же, депутаты на квотированные избирательные мандаты крестьянской и рабочей курий теперь избирались не своими куриями, а общим губернским избирательным собранием, большинство в котором всегда составляли совместно землевладельцы (помещики) и состоятельные горожане первой курии. Поэтому в Третьей и Четвёртой Думах сохранялось проправительственное большинство, и они проработали полный срок — по пять лет каждая. Нюанс заключался в том, что левая часть правящего большинства — октябристы — иногда голосовали не с правительственными партиями (националистами и правыми), а с оппозицией (кадетами, прогрессистами и трудовиками), что позволяло Думе принимать либеральные законы, которые, как правило, блокировались потом в Госсовете. Назвать же Думы двух последних созывов представительными язык не поворачивается. Ведь при выборах этих Дум 2% населения (помещики и богатые горожане) определяли судьбу более половины голосов выборщиков. Поэтому парламент всё меньше играл роль громоотвода революции.

Правительство смотрело на Думу лишь как на досадную помеху своей деятельности. Зато всё большую роль играли критические по отношению к правительству выступления в Думе лидеров оппозиции, публиковавшиеся в газетах. Особенно нашумела речь Павла Милюкова «Глупость или измена?», произнесённая 1 (14) нояб­ря 1916 года. Лидер кадетов обвинил правительство в неспособности привести страну к победе и в стремлении к сепаратному миру с Германией, рассказал о губительном влиянии Распутина на царскую семью. Такие речи всё больше способствовали возбуждению недовольства масс, особенно в месяцы, предшествовавшие Февральской революции 1917 года. Во время войны император постоянно приостанавливал деятельность Думы, отправляя её на каникулы. Последний раз это произошло уже во время Февральской революции, 25 февраля (9 марта) 1917 года. С тех пор Дума ни разу не собиралась на официальные заседания, хотя формально была распущена только указом Временного правительства от 6 (19) октября 1917 года в связи с назначением выборов во Всероссийское учредительное собрание.

Первым действительно демократическим парламентом России, избранным всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием, стало Учредительное собрание. Однако само голосование проходило 12 (25) нояб­ря 1917 года, когда после Октябрьской революции власть взяли большевики. А они ясно дали понять, что никому власть отдавать не собираются. Поэтому голосование и созыв Учредительного собрания устроили лишь затем, чтобы народ, возлагавший свои надежды на Учредительное собрание, убедился в его бессилии. «Учредилка» была легко разогнана после одного заседания. Поэтому результаты выборов, в которых приняло участие менее 50% избирателей (44,5 млн из 90 млн), имели значение лишь всероссийского социологического опроса. Эсеры, которые выступали единым списком, хотя уже раскололись на левых и правых, получили 40,4% голосов, большевики — 24,0%, украинские эсеры — 7,7%, кадеты — 4,7%, российские меньшевики — 2,6%, меньшевики Грузии — 1,5%, мусаватисты Азербайджана — 1,4%, Дашнакцутюн Армении — 1,3% и казахская Алаш-Орда — 0,9%.

Партия большевиков, убедившись, что на свободных выборах в преимущественно крестьянской стране ей не победить, более таких выборов не проводила почти до самого конца СССР. Парламент при советской власти (Центральный Исполнительный Комитет, а с 1937 года — Верховный Совет СССР) играл чисто декоративную роль и законодательной работой не занимался. Реально законы готовились в партийных и правительственных органах, а в парламенте даже не обсуждались. На одно место на выборах был только один кандидат, который был либо коммунистом, либо утверждённым партийными инстанциями беспартийным.