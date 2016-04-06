Оптимистическая журналистика

Но монстры вроде «Коммерсанта» и занимаются отловом этого аудиторного интереса.

Такие монстры тоже закрылись бы через неделю, если бы у них не было инвестора, который поддерживает их существование из соображений скорее политических, чем экономических. Такие издания, как «Коммерсант», делают ставку на постоянную аудиторию, и правильно делают. Слишком многие СМИ сейчас делают ставку на аудиторию, которую ветром надуло. Один клик из тысяч — вот тебе и аудитория. Но в долгосрочной перспективе можно заработать только на устойчивой аудитории. Даже рекламодателям нужно понимать, кому они продают рекламу. Недавно «Нью-Йорк Таймс» выпустил манифест на тему «как мы выживаем». Они там десять раз подчеркнули, что не стали экономить на ключевых жанрах, таких как интервью, репортаж. Мы много чего предпринимаем, но есть постоянная база качественного контента, которая будет всегда. Это очень здравый подход: мы есть сегодня, мы и через десять лет будем. Это и есть добросовестная, серьёзная журналистика.

Какой у тебя критерий качественности?

С моей точки зрения, качественная журналистика — это прежде всего способность разобраться. Неважно — в теории Льва Гумилёва или во взрыве в Воркуте. Журналисты делятся на два типа. Одни пришли в журналистику самовыражаться: я такой умный, сейчас я вам всё расскажу. Таких большинство, к сожалению. Это борцы с силами зла. Если таких слишком много становится, они способны страну разрушить. А другие — их меньшинство — рассказывают одним людям, как живут другие люди. Они мыслят источником информации не себя, а окружающий мир. Такие журналисты гораздо более ценны и в долгосрочной перспективе непотопляемы. Но извлечение знаний из мира — это трудоёмкий и дорогой процесс. И сейчас на первый планы вышли вот эти самовыразители, потому что они гораздо дешевле. Гораздо проще кричать, что Собянин фашист, снёс ларьки, чем пойти и изучить ситуацию. Если у СМИ хватит денег, чтобы оплатить такое расследование, у них выйдет забойный текст о том, что за снесёнными ларьками стоят бывшие и действующие криминальные авторитеты. Но это очень дорого и требует очень качественных журналистов.

Расскажи про свой проект «Однажды».

Он возник в результате некоторых обстоятельств. Обстоятельство первое состояло в том, что мне исполнилось 40 лет и я понял, что не собираюсь всю жизнь писать репортажи. Мне интересно решать какие-то творческие задачи. Если эти творческие задачи будут выражаться в создании бизнеса, который позволит другим писать репортажи, это будет для меня гораздо интересней. Второе обстоятельство уже совсем смешное. Я года три назад стал ездить по миру на велосипеде. И в какой-то момент я подумал: вот было бы здорово поработать пару месяцев и укатить на велосипеде на месяц. В итоге оказалось, что эта потребность невыполнима в рамках проекта «Однажды». У меня стало гораздо меньше свободного времени.

Последней каплей стало то, что я писал книгу про «Яндекс», и у меня появился вкус писать о людях, которые работают в бизнесе и экономике. Я увидел, что это не про зубы и локти. Настоящий бизнес — это монетизация правильных жизненных установок. Кроме того, я увидел, что все мои 20 лет в журналистике я делал скорее истории, чем репортажи.

Что такое история?

Ну вот, например, ещё в 1998 году меня послали в Казань. Судья местного Верховного суда приехал в гости к любовнице, поставил свой «понтиак» во дворе, а когда вышел, увидел, что какой-то мальчик что-то на машине нацарапал. Он схватил этого мальчика и бросил его в мусорный бак. Большинство журналистов поговорили бы с папой мальчика и написали: вот какой гадкий судья, вот бедный папа, вот бедный ребёнок, все плачут. Это не была бы история, просто репортаж. Что я сделал? Я очень долго говорил с папой. В конце он проговорился, что раньше был связан с криминалом, но давно от этого отошёл. Сейчас он такой умный цивилизовавшийся бандит. У него давно честный бизнес. А тот судья всегда был такой — с бандитскими замашками. В итоге получилась история о том, что бандит поступил как порядочный человек, а судья — как бандит. В этом есть смысл. В истории всегда есть какое-то приобретение в знаниях. С точки зрения экономики это можно назвать прибавочным продуктом.