От КИЖа до «цифровой эпохи»

Факультет журналистики Уральского федерального университета — один из старейших в России центров профессионального образования — в апреле отмечает 80-летие. Родословная факультета начинается в Свердловском коммунистическом институте журналистики имени В. В. Маяковского, основанном 2 апреля 1936 года
Жизнь берем, как форматные листики
И знакомые пишем слова:
Дом родной, факультет журналистики,
Дерева мы твои, дерева…
Александр Башлачев,
выпускник факультета журналистики УрГУ 1983 г.
Журфак Уральского университета — свидетель и непосредственный участник развития почти всей советской, а заем постсоветской и современной российской журналистики. Он дал путевку в профессиональную жизнь тысячам выпускников, которые работали и работают в разных городах России, от Калининграда до Владивостока. И в небольших районных, заводских газетах, и в ведущих федеральных и мировых СМИ, а также в издательствах, рекламных агентствах, PR-структурах, пресс-службах и т.д. Среди выпускников факультета — журналисты и писатели Альберт Лиханов, Владислав Крапивин, Владимир Снегирёв, Юрий Лепский, Валерий Кичин, Валерий Выжутович, Дмитрий Шеваров, тележурналисты Павел Зарубин, Константин Семин, Алёна Вугельман и многие другие.
«Журфак для меня лично стал именно тем местом, где я встретила много близких по духу людей. Екатеринбург вообще стал кузницей кадров для телевидения всей страны. На каждом федеральном канале сегодня можно увидеть немало профессионалов, которые учились и работали на Урале. На НТВ иногда в шутку говорят о нас «уральская диаспора» — делится впечатлениями корреспондент информационной службы НТВ Инна Осипова (выпускница журфака УрГУ 1999 года).
Четырнадцатого и пятнадцатого апреля 2016 г. в Уральском Федеральном университете пройдет Международная научно-практическая конференция «Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия», посвященная юбилею факультета. Ожидаются исследователи и практики СМИ из разных городов и стран, запланирована торжественная встреча выпускников.
Накануне юбилея вспомним некоторые вехи истории и посмотрим, что же сейчас представляет собой факультет журналистики Уральского Федерального университета, с чем вошел он в «цифровую эпоху»? Что дает факультет журналистики своим выпускникам? Сохранились ли традиции известной со времён СССР Уральской школы журналистики, и в чем же они заключаются?
На эти вопросы нам помогут ответить преподаватели, посвятившие много лет своей жизни журфаку УрФУ, и журналисты, выпускники факультета разных лет.
«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»
Возможно, то обстоятельство, что КИЖу было присвоено имя выдающегося пролетарского поэта, повлияло на судьбу учебного заведения. Ведь теснейшая связь с литературным творчеством с одной стороны и боевой характер с другой стороны, с самого начала были отличительными чертами журналистского образования на Урале.
Состоялся всего один довоенный выпуск. После начала Великой Отечественной войны 28 августа 1941 г. в соответствии с директивой Народного комиссариата просвещения РСФСР Свердловский КИЖ им. В.В. Маяковского стал одним из факультетов Свердловского государственного университета.
Суровую школу войны пришлось пройти многим студентам и выпускникам факультета. «Кто на факультете журналистики не помнит Вадима Очеретина и Иру Павлову? Вадим работал сталеваром на ВИЗе часто по 12 часов в сутки, но он находил время отлично учиться, был прекрасным секретарем факультетского бюро, а по вечерам в кругу друзей задушевно читал свои переводы из Лонгфелло и замечательные рассказы о простых советских людях. Сейчас Вадим и Ирина — бойцы Уральского гвардейского танкового корпуса. Вадим — автоматчик, Ирина — литсотрудник корпусной газеты» — писал в 1943 году в газете «Сталинец» секретарь университетского комитета ВЛКСМ Лев Коган (в будущем — профессор, доктор философских наук).
Именно закаленные в боях фронтовики составили «костяк» послевоенного журфака, в значительной мере заложили традиции и основы Уральской школы журналистики.
«Это были такие замечательные преподаватели, как Валентин Андреевич Шандра, Борис Самуилович Коган, Владимир Александрович Чичиланов, Вадим Николаевич, Фоминых, Александр Иванович Курасов… Они были очень разные по характеру люди, но во всех в них было обостренное чувство справедливости. Они всегда говорили нам, студентам, что главное для журналиста — дойти до сути проблемы и помочь конкретному человеку. Они формировали в нас, студентах, чувство неравнодушия и сознание профессионального долга» — вспоминает выпускник 1984 года, ныне профессор, доктор политических наук Дмитрий Стровский.
А вот что думает о специфике Уральской школы журналистики выпускник журфака УрГУ 1969 г., Заслуженный работник культуры РФ, в прошлом главный редактор общественно-политических газет «На смену!», «Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий», ныне доцент кафедры периодической печати Иван Малахеев: «Подготовка студентов на нашем факультете была основана на доскональном знании организационно-массовой работы редакций и на подробнейшем изучении экономических дисциплин. Само время, эпоха выдвигали такие требования. Мы создавали рабкоровские посты и проводили рейды на заводах и фабриках, выпускали там газеты, в общем, непосредственно участвовали в социалистическом строительстве. Подавляющее большинство студентов проходили практику в экономических отраслевых отделах редакций, здесь же находили себе работу после защиты диплома».
Аида Афонина, выпускница журфака УрГУ 1961 года, тележурналист с 30-летним стажем, преподаватель кафедры телевидения, радиовещания и технических средств журналистики солидарна с И.В. Малахеевым в том, что «визитной карточкой» студентов и выпускников журфака УрГУ всегда была основательная экономическая подготовка, готовность и умение разбираться в сложных проблемах промышленности, сельского хозяйства. «И еще мне кажется, что уральские журналисты — самые трудолюбивые, — делится Аида Валентиновна. — Когда прибывают студенты-уральцы на практику, к ним относятся как к «рабочим лошадкам», поручают проблемные материалы, отправляют в дальние командировки… Еще по своим студенческим годам помню… И не то что у наших студентов больших амбиций нет и желания писать на «изящные» темы, есть это всё. Просто они не отказываются и от обыденных, повседневных тем».
«Специфика Уральской школы журналистики — в практической ориентированности выпускников, — говорит выпускник 1981 года, заведующий кафедрой периодической печати, доктор философских наук, профессор Владимир Олешко. — Этот фактор предполагает не только наличие определенного количества учебных и производственных практик. Это четко обозначено в общеобразовательном стандарте по направлению «Журналистика» и выполняется всеми факультетами. А вот создать атмосферу, предполагающую острое соперничество в этом плане среди студентов, постоянно использовать в учебных аудиториях творческие задания — удается не всем преподавателям и не всегда. У нас это подтверждено еще и тем фактом, что все преподаватели или работали/работают в СМИ, или в полной мере прошли эту школу. Хотя здесь тоже не должно быть крайностей. У «чистых» практиков не остается, как правило, времени на науку и на серьезное методическое обеспечение занятий. «Теоретики» же доводят зачастую студентов до истерики элементами зубрежки или бессмысленно-необъятным количеством книг, которые нужно освоить к зачету… Во главу угла должна, на мой взгляд, быть поставлена задача пробудить у студентов интерес к творческому созиданию, вопреки «информационному шуму» Интернета или текстам пропагандистов и политтехнологов различного рода. Если они выйдут из стен университета с убеждением, что их задача служить своей аудитории, а не обслуживать кого-то из власть- или деньги имущих, то это и можно будет назвать настоящим университетским журналистским образованием».
Обучение на практике
Практическая подготовка, обучение технологиям, журналистскому ремеслу всегда были приоритетами на журфаке. Важной частью этой подготовки была учебная газета «Советский журналист» (ныне регулярно издается студентами первого и второго курсов, а также слушателями подготовительных курсов факультета под названием «Журналист»).
Один из спецвыпусков этой газеты, вышедший 3 мая 1979 года, наделал «много шума», вызвал серьезный резонанс и пристальное внимание партийных органов (эту история мы вспоминаем потому, что она хорошо отражает атмосферу журфака того времени). Речь идет о специальном творческом выпуске «Советского журналиста». В этом интересном, ярком издании были опубликованы стихотворения и рассказы студентов и преподавателей. Авторы спецвыпуска не были оппозиционерами. Просто они позволили себе некоторые вольности, за которые кураторы выпуска, преподаватели Геннадий Сюньков и Борис Лозовский (ныне — директор департамента «Факультет журналистики») получили «разнос» и выговор по партийной линии. Скандал разразился из-за публикаций студентов Сергея Пономарева и Виктора Егорова. В преамбуле к своему рассказу Виктор Егоров писал: «Цели своей жизни — не вижу. Зачем я на земле — не знаю…». На заседании парткома прозвучала резкая критика: как это так!? Учится на идеологическом факультете, и цели своей жизни не видит! Сергей Пономарев опубликовал в издании пару коротких стихотворений, в одном из которых с добрым юмором рассказывалось о встрече лирического героя с дояркой Феней, которая «не то чтобы очень красивая, не то чтобы умная очень», но при этом хорошая девушка и «нашего председателя младшая любимая дочерь». В этом стихотворении руководители парткома усмотрели насмешку над советским крестьянством…
Профессор Дмитрий Стровский: «Важно отметить, что у нас помимо студенческой практики регулярно выходят учебные газеты, начиная с подготовительных курсов. Это закладывает очень серьезную творческую основу. И проводятся конкурсы на лучшую учебную газету, лучшие материалы производственных практик в разных номинациях, причем подведение их итогов превращается в торжественные и праздничные мероприятия с выдачей призов, дипломов, с приглашением руководителей СМИ, в которых студенты проходили практику… То есть, факультет всячески подчеркивает значимость практической подготовки, творческой составляющей профессии…. Мне кажется, что такой подход приводит к формированию особой атмосферы, к тому, что студенты активно практикуются в СМИ, «набивают руку», и к началу четвертого курса процентов 80 уже имеют рабочие места».
Константин Сёмин, журналист, режиссёр-документалист, телеведущий ВГТРК, выпускник журфака УрГУ 2001 года: «Ко второму курсу у нас работали уже человек пятнадцать-двадцать, если не больше. Каждая крупная газета, журнал, радиостанция или телеканал считались чем-то вроде подлежащего укрощению дикого зверя, который стремится сбросить вцепившегося в него стажера… Это было частью негласного морального кодекса, одобряемого (если не изобретенного) некоторыми преподами, начиная с самого декана. По-моему, было почетнее заработать «пересдачу» со словами «читал тебя в последнем номере», нежели холодный, равнодушный «зачет».
Валерий Иваницкий, выпускник 1987 года, ныне доктор филологических наук, преподаватель факультета журналистики МГУ: «Главное, чему всегда учили на факультете журналистики УрГУ — мыслить конкретно, излагать ясно. Впоследствии оказалось, что привитое умение универсально, применимо во многих областях деятельности и очень сильно помогает жить».
«Цифровая эпоха»
В настоящее время более ста выпусков газеты «Советский журналист», благодаря стараниям заведующего отделом технических средств обучения (ТСО) факультета журналистики Александра Ефимова, «оцифрованы», их электронные версии можно найти и почитать на сайте Электронного научного архива УрФУ. Вот такое переплетение советских традиций и «цифровой эпохи».
Далеко не только оцифровкой печатных изданий занимаются в ТСО. В отделе технических средств обучения, оснащенном современной теле- и радиоаппаратурой, периодически проходят учебные занятия студентов журфака. Здесь, на собственной материальной базе, выпускается значительная часть всей печатной продукции факультета, готовятся выпуски программы о студенческой жизни Урала «Студенческий городок» (подробнее о программе «Студенческий городок» можно узнать на сайте ЕТВ. За десять лет своего существования «Студенческий городок» выходил на разных телеканалах, успел завоевать симпатии многих телезрителей и профессиональные награды. Так, в 2011 году эта программа получила высшую оценку судей и диплом первой степени на Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела».
На базе факультетского отдела ТСО существует и созданная три года назад радиостанция «Вышка, одна из лучших онлайн-радиостанций России. Это подтверждает, в частности, Всероссийская премия в области радиовещания «Radio Station Awards 2014», где «Вышка» заняла третье место.
Программный директор Интернет-радиостанции «Вышка» Анатолий Емельянов (выпускник журфака 2012 г): «В обществе бытует стереотип, что студенческое радио — это что-то орущее, это голоса, которые только пытаются себя проявить, это люди, которые хотят стать радиоведущими и пробуют себя, экспериментируют. У нас всё не так. Наше основное отличие как раз в том, что сотрудники не допускаются в эфир без должного уровня подготовки. Много работы выполняется «в стол», тратятся силы и время, но это того стоит. Слушатели не становятся жертвами чьих-то опытов, мы удерживаем внимание аудитории»
Помимо подготовки в сфере печатной прессы, радио и телевидения, студенты журфака имеют возможность получить подготовку в области интернет-журналистики. Подробнее о направлениях подготовки, условиях поступления, достижениях студентов и преподавателей можно узнать, открыв разработанный доцентом Владимиром Волкоморовым сайт журфака УрФУ.
Мстислав Захаров, редактор, ведущий программ «Вести-Урал» и «События недели» на телеканале «Россия», выпускник 1998 года: «Журфак научил меня нести ответственность за то, что я говорю как журналист. И отвечаю я не только перед аудиторией, но и перед моими учителями, в первую очередь, университетскими. Точно так же, как зритель имеет право видеть во мне не просто человека, а выпускника журфака УрГУ»
Наука, публицистика и международные связи
И все же, какие из достижений факультета, оглядываясь на пройденный путь, можно признать самыми важными?
Заведующий кафедрой периодической печати Владимир Олешко:
«Первое, несомненно, то, что он был и, надеюсь, останется самостоятельной структурой в университете. Факультет, департамент, институт — не суть важно, как называется и административно выделен. Путь соединения «ужа и ежа», с филологией, психологией, социологией и т.д., на мой взгляд, тупиковый.
Второе — это тысячи выпускников, успешно реализовавших себя в профессии. Нет нужды их перечислять, достаточно обратиться, например, к тем достижениям в профессиональной сфере, которые именуются премиями Союза журналистов России и региональных организаций.
Третье — признание научной школы нашего журфака, основанной Валентином Андреевичем Шандрой и Маргаритой Михайловной Ковалевой. Кандидаты и доктора наук, начавшие научный путь в Свердловске/Екатеринбурге или защитившиеся в нашем диссертационном совете, сегодня успешно работают не только на факультетах журналистики в университетах Уральского федерального округа, но и в МГУ, СПбГУ, а также в вузах на территории от Уральских гор и практически до Тихого океана.
Кроме того, наш факультет внёс большой вклад в повышение квалификации журналистов: мы с коллегами только за последние годы провели более 200 семинаров в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах…».
Необходимо также отметить, что во многих факультетах и отделениях журналистики разных городов страны трудятся преподаватели, окончившие факультет журналистики УрГУ/УрФУ, аспирантуру, защитившие кандидатские и докторские диссертации. Москва, Санкт-Петербург, Омск, Оренбург, Новосибирск, Челябинск, Магнитогорск — это далеко не полный перечень таких городов.
Уже много лет при факультете журналистики успешно действует Докторский совет по филологическим наукам под бессменным руководством профессора, заведующего кафедрой истории журналистики Маргариты Михайловны Ковалёвой. Невозможно представить себе полвека жизни журфака без этой яркой, деятельной, волевой и мудрой женщины, которую еще в советские времена студенты прозвали «Королева Марго». За время своей работы она воспитала сотни учеников (из них четверо докторов и более десяти кандидатов наук), многие из которых сейчас работают на руководящих должностях в СМИ, органах власти, высших учебных заведениях. И с благодарностью вспоминают своего Учителя.
Помимо научной работы, многие преподаватели факультета активно занимаются журналистской деятельностью, сотрудничают с газетами и журналами, выпускают публицистические книги, поэтические сборники и т.д. Заметными событиями в культурной и образовательной среде Екатеринбурга стали презентации книг В.Ф. Олешко «Коелга– Тюбук — Нью-Йорк: далее везде» (ИД. Филантроп, 2005), Г.Н. Шеварова «Я видел, я слышал, я помню» (Издательство УрГУ, 2009), Д.Л. Стровского «По ту и эту сторону» (Издательство УрФУ, 2015). В книгах преподаватели факультета делятся своими размышлениями, наблюдениями, впечатлениями, в том числе и от поездок в разные страны, от общения с представителями разных народов.
Уже несколько лет традиционная апрельская научно-практическая конференция журфака является в полном смысле слова международной. Учёные, в том числе и ведущие исследователи СМИ, из Китая, США, Финляндии, Швеции, Турции, Польши, Чехии приезжают на наш факультет, выступают с докладами, читают лекции, обмениваются опытом. Наши преподаватели, студенты и магистранты, в свою очередь, ездят на стажировку в Китай, Мексику, Польшу, Чехию и другие страны, сотрудничают с международными журналистскими и исследовательскими организациями. «Несмотря на разные трудности, международные связи у нас действительно активно развиваются. И спасибо руководству УрФУ, которое в этом помогает» — говорит Дмитрий Стровский (являющийся, кстати, одним из четырех российских экспертов исследовательского проекта БРИКС в сфере СМИ).
«Островок свободного мышления»
Среди традиций журфака УрФУ и два факультетских гимна. Официальный — «Песня о весёлом репортёре» (на слова Константина Симонова «Он парень был что надо…»). Неофициальный — весёлая песня под названием «На журфаке учиться лафа» (на мелодию и по мотивам Гимна Москвы «Дорогая моя столица»). Сочинена она была в 1980-х годах студентами Константином Малых, Яном Лейберовым и Олегом Грачёвым на практике в Новокузнецке, накануне очередной поездки в колхоз.
Это, пожалуй, самые известные и любимые студентами строки песни:
«И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась моя голова.
Пусть стипендия мне только снится,
На журфаке учиться — лафа!».
Песня как нельзя лучше отражает вольную творческую атмосферу и бурную внеучебную жизнь журфака УрГУ. Оба гимна уже много лет студенты и преподаватели воодушевлённо поют на основных торжественных мероприятиях.
И в советское время, и ныне наш факультет всегда отличался свободной, творческой атмосферой и во-многом неформальными, доверительными отношениями между студентами и преподавателями. «Эти хорошие традиции идут еще с советского времени, — считает профессор Д. Стровский. — Какой бы ни была «политическая погода» на дворе, наш журфак всегда был неким островком свободного творческого мышления. Думаю, важной составляющей образовательного процесса является то, что у нас и преподаватели и студенты свободно выражают самые разные точки зрения, в том числе и по важнейшим политическим вопросам, горячо спорят, дискутируют… Таким образом студенты учатся думать, взвешивать разные точки зрения, у них формируется профессиональное мышление… Сколько мне приходилось слышать и видеть в других вузах и факультетах, что студенты там боятся или стесняются даже задавать вопросы. А у нас они их свободно задают. Нет у нас принципиально неравных, иерархических отношений между преподавателями и студентами, хотя во многих других местах такие отношения сознательно формируются».
Андрей Ященко, выпускник факультета журналистики УрФУ 2015 г., корреспондент «Life news», победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ»: «Уральская школа журналистики ориентирована на практику, учит именно прикладным вещам. После первого курса я пришел на Четвертый канал. И то, что у меня была возможность совмещать учебу и работу — было очень важным для профессионального роста. Кроме того, Уральская школа — это преподаватели, которые всегда были для нас примером. На факультете учат относиться к своей профессии как к призванию. Для меня журфак УрГУ, ныне УрФУ — это атмосфера, бренд и стиль жизни. Это дискуссии, соперничество разных точек зрения. Это тот пример, на который нужно равняться».
Рада Боженко, выпускница журфака УрГУ 1990 г., заместитель главного редактора газеты «АиФ-Урал»: «Кроме всего прочего, журфак УрГУ — это братство, это много друзей со студенческих лет. Выпускники нашего факультета как-то сразу находят друг другу в разных городах, разных редакциях, сразу начинают общаться, помогать друг другу. Причем, выпускники самых разных лет выпуска».