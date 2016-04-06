От КИЖа до «цифровой эпохи»

«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»

Возможно, то обстоятельство, что КИЖу было присвоено имя выдающегося пролетарского поэта, повлияло на судьбу учебного заведения. Ведь теснейшая связь с литературным творчеством с одной стороны и боевой характер с другой стороны, с самого начала были отличительными чертами журналистского образования на Урале.

Состоялся всего один довоенный выпуск. После начала Великой Отечественной войны 28 августа 1941 г. в соответствии с директивой Народного комиссариата просвещения РСФСР Свердловский КИЖ им. В.В. Маяковского стал одним из факультетов Свердловского государственного университета.

Суровую школу войны пришлось пройти многим студентам и выпускникам факультета. «Кто на факультете журналистики не помнит Вадима Очеретина и Иру Павлову? Вадим работал сталеваром на ВИЗе часто по 12 часов в сутки, но он находил время отлично учиться, был прекрасным секретарем факультетского бюро, а по вечерам в кругу друзей задушевно читал свои переводы из Лонгфелло и замечательные рассказы о простых советских людях. Сейчас Вадим и Ирина — бойцы Уральского гвардейского танкового корпуса. Вадим — автоматчик, Ирина — литсотрудник корпусной газеты» — писал в 1943 году в газете «Сталинец» секретарь университетского комитета ВЛКСМ Лев Коган (в будущем — профессор, доктор философских наук).

Именно закаленные в боях фронтовики составили «костяк» послевоенного журфака, в значительной мере заложили традиции и основы Уральской школы журналистики.

«Это были такие замечательные преподаватели, как Валентин Андреевич Шандра, Борис Самуилович Коган, Владимир Александрович Чичиланов, Вадим Николаевич, Фоминых, Александр Иванович Курасов… Они были очень разные по характеру люди, но во всех в них было обостренное чувство справедливости. Они всегда говорили нам, студентам, что главное для журналиста — дойти до сути проблемы и помочь конкретному человеку. Они формировали в нас, студентах, чувство неравнодушия и сознание профессионального долга» — вспоминает выпускник 1984 года, ныне профессор, доктор политических наук Дмитрий Стровский.

А вот что думает о специфике Уральской школы журналистики выпускник журфака УрГУ 1969 г., Заслуженный работник культуры РФ, в прошлом главный редактор общественно-политических газет «На смену!», «Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий», ныне доцент кафедры периодической печати Иван Малахеев: «Подготовка студентов на нашем факультете была основана на доскональном знании организационно-массовой работы редакций и на подробнейшем изучении экономических дисциплин. Само время, эпоха выдвигали такие требования. Мы создавали рабкоровские посты и проводили рейды на заводах и фабриках, выпускали там газеты, в общем, непосредственно участвовали в социалистическом строительстве. Подавляющее большинство студентов проходили практику в экономических отраслевых отделах редакций, здесь же находили себе работу после защиты диплома».

Аида Афонина, выпускница журфака УрГУ 1961 года, тележурналист с 30-летним стажем, преподаватель кафедры телевидения, радиовещания и технических средств журналистики солидарна с И.В. Малахеевым в том, что «визитной карточкой» студентов и выпускников журфака УрГУ всегда была основательная экономическая подготовка, готовность и умение разбираться в сложных проблемах промышленности, сельского хозяйства. «И еще мне кажется, что уральские журналисты — самые трудолюбивые, — делится Аида Валентиновна. — Когда прибывают студенты-уральцы на практику, к ним относятся как к «рабочим лошадкам», поручают проблемные материалы, отправляют в дальние командировки… Еще по своим студенческим годам помню… И не то что у наших студентов больших амбиций нет и желания писать на «изящные» темы, есть это всё. Просто они не отказываются и от обыденных, повседневных тем».