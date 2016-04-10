Роман Анин о панамских офшорах

Возможно ли расследование, которое вообще без сливов происходит?

70–90% моих расследований не такие масштабные, как «панамское», но они все заключаются в работе с открытыми источниками. Это не сливы.

Ты можешь быть уверен только в самом себе и своих мотивах. Когда ты находишь историю сам, то понимаешь, что она чистейшая. Для тех, кто давно в этой профессии, это звучит очень легко. Обычные люди спрашивают: а как вы находите истории? Не просто так же вы сидите, ба-бах — ​история. Нет, вот именно так и находим. Мы задаёмся вопросами, открытые источники смотрим. Если что-то не находим, идём к человеку–источнику, спрашиваем.

Например, приходит в редакцию Сергей Канев, он раньше работал у меня в отде-ле, и говорит: «Я вот слышал что в этом месте у фсбшников земли какие-то». Я говорю: «Ну окей, слышал. Давай проверять, как это всё было».

Репортёр съездил туда, местные рассказали, что там находится дача генерала ФСБ. Дальше мы полезли в Росреестр и стали пробивать участки. Нашли, что правда, у генерала ФСБ в этом месте было порядка 20 участков. Мы получили выписки из Росреестра и увидели, что они там были всего год.

Очень важно доводить историю до конца. Потому что многие журналисты торопятся и публикуют, не перепроверив всё. По поводу этой истории мы в редакции тоже спорили: стоит ли её публиковать сейчас, чтобы не упустить эксклюзив, или доработать. В какой-то момент мы спросили себя: «А в чём история-то? Ну была у них земля, но мы не понимаем, как они её получили и почему продали. Нам нужно все эти вещи выяснять». И мы решили выяснить все до конца.

Дальше мы продолжали работать с Росреестром, изучали кадастровую историю каждого участка. В конце мы по информации из открытых источников сложили картину. Мы увидели, что они получили эту землю бесплатно, потому что раньше там был ведомственный детсад, мы нашли постановление главы Одинцовского района о передаче этих земель. И поняв всю картину, у нас остался неразрешённый вопрос: а почём они эту землю продали?

Мы знали, кому они продали. Я отправил запрос бизнесмену, который её приобретал. Его представители открыто на диктофон сказали: «Да, мы её купили». Я говорю: «А почём вы её купили?» «По 100 тысяч долларов». Всё, история была разрешена. Мы доказали это полностью. Работали и в поле, и с открытыми данными. Совершенно обычная журналистская работа. Не более того. И никакого слива не было.

По твоим оценкам, сколько в России журналистов занимается расследованиями на серьёзном уровне?

Проще сказать по изданиям. Делает «Новая газета», РБК. Forbes и «Ведомости» тоже иногда делают. Вот и всё. Если взять журналистов, я знаю, может быть, человек 10 или меньше.

Нужно подчеркнуть, что это не сугубо российская проблема и речь не только о давлении со стороны власти. Это общемировая проблема, потому что расследователь — ​это штучный экземпляр, который дорого стоит, а производит мало продукта.

Ты не можешь заниматься одной темой — ​я работаю одновременно над 3–5. У ме-ня есть долгосрочные темы, как вот, допустим, панамские офшоры. Но я же за этот год писал и другие истории. Есть среднесрочные темы, есть краткосрочные.

Да, ты публикуешься не так часто, как остальные, но всё рано должен минимум раз в месяц производить какой-то продукт, иначе тебя забудет рынок и ты станешь обузой для редакции. Это правило работает в любой стране мира. А в России, где расследовательских историй тьма-тьмущая, нельзя позволить себе заниматься только одной темой. Кроме того, расследователи — ​головная боль для любого редактора.

Юридические проблемы?

Все проблемы. Ты не представляешь, сколько [главному редактору «Новой газеты»] Дмитрию Муратову пришлось преодолеть трудностей, чтобы вышла эта история [с панамскими офшорами]. Какие поступают угрозы и предупреждения. Это всё из-за расследований.

И так происходит не только в России — ​во всём мире. Во Франции, в Германии, в Штатах это поле сужается. Оно не то что перестаёт существовать, оно просто уходит на какие-то специфические ресурсы.

Такие истории, [как панамские офшоры], говорят о том, что расследователь для издания — ​это престиж. Пускай он стреляет раз в год, но он создаёт имя твоей газете на долгие годы вперёд.

Какие инструменты ты используешь для расследований?

Прежде всего, это открытые источники, по информации из которых мы научились видеть преступления. Россия впереди многих других стран в плане открытости данных.

Бывает такое, что у тебя огромный массив информации, которую нужно каким-то образом структурировать и что-то в нём найти. Ты идёшь к айтишникам, даёшь им массив: 50 xls-файлов, в которых по миллиону строк. Ты ручками это будешь перелопачивать 10 жизней. Ты говоришь, например, мне нужно проводки, только начиная от 5 миллионов рублей, только в такие-то страны, только в такие-то юрисдикции.

За такой помощью я обращаюсь к своим знакомым, которым доверяю. В «Новой газете» такого человека нет. «Новая» только ещё входит в журналистику XXI века, молодые сотрудники пытаются этот процесс форсировать. Проект про панамские офшоры мы впервые упаковали в какой-то прикольный продукт.

Ну и конечно, нам важна техническая сторона: безопасность, как мы общаемся, встречаемся и так далее. В силу того, что у нас дичайшая профессиональная деформация, я даже работу с сайтом госзакупок не доверю стороннему человеку. Я с этим ресурсом работаю много лет и знаю все его косяки.

Я работаю с бюро расследований Reuters, и часто бывает так, что я присылаю им данные, говорю: вот смотрите, эта компания провела закупок на 6 миллиардов рублей. Они просят перепроверить других корреспондентов, и те не могут этого найти. Но это не потому что я умный, а они глупые. Просто потому что я знаю все косяки этого ресурса.

А ты много работаешь для других зарубежных СМИ?

С Reuters я очень много работаю. Бюро расследований там возглавляет мой давний друг, Стивен Грей. Если ты не слышал его фамилию, то точно знаешь его расследования. Это он разоблачил секретные тюрьмы ЦРУ в Европе.

В России существуют какие-то юридические способы получить информацию?

В США это возможно, у них есть Freedom of Information Act. У нас ничего подобного нет. У нас закон о СМИ хоть и писал [политик, учёный и космонавт Юрий] Батурин и другие хорошие люди, но многие вещи в тот момент они не могли предусмотреть. У нас, по закону о СМИ, чиновники обязаны отвечать на запросы СМИ, но если они отвечают «пошли в жопу» — ​это тоже считается ответом.