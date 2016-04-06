Связанные одной целью

Когда мы едины?

Конечно, очень серьёзная проблема — это разобщённость самих издателей. Незрелость общественная. Неорганизованность. У нас работает масса издательских организаций, но мы не можем друг с другом взаимодействовать, подчас даже враждуем. Вместо того чтобы собраться, выработать какие-то общие позиции по ряду вопросов и уже по этим вопросам работать с законодательной или исполнительной властью. У нас сплошное штрейкбрехерство. Мы садимся за круглый стол и о чём-то договариваемся, а на следующий день кто-то из тех, кто сидел за этим столом, пытается самостоятельно тихонько решить свои проблемы известным ему способом.

Чего проще крупным издателям сесть и договориться: дистрибуторам, у которых имеются большие просроченные задолженности, прессу не поставляем? Продукция топ‑10 издательских домов — это 60–80% товара киосков. Если бы они договорились о правилах поставки, вопрос был бы решён. Как минимум это был бы рычаг, с помощью которого на дистрибуторов можно было бы оказывать давление.

У нас же что происходит? «Мне нужно покрытие, мне нужно присутствие. Я вот не поставлю кому-нибудь, тогда кто эту брешь закроет?» Для этого нужна вторая сторона — дистрибуторы, которые бы взяли на себя обязательства о том, что если появляется такой неплательщик, которому издатели выставляют ультиматум, то тиражи этого дистрибутора распределяются между остальными в соответствии, например, с объёмами закупок. Это в идеа­ле. На цивилизованном рынке.

Ведь российскому рынку печати сейчас 25 лет! С одной стороны, это, конечно, мало, но с другой стороны, за четверть века мы не создали систему, не создали законодательную базу, по которой в рамках рыночной экономики в законном поле будет эта система существовать.

Союз издателей «ГИПП» постоянно ищет все возможные пути для объединения как человеческих, так и лоббистских ресурсов, ищет общую платформу, на которой можно было бы эти ресурсы объединить.

29 февраля состоялось первое совместное заседание членов Правления АНРИ и ГИПП. Кажется, мы услышали друг друга, и это серьёзный шаг к тому, чтобы выступать на рынке консолидировано. Чтобы, когда депутат Госдумы спрашивает, кого вы представляете, сколько издателей за вашей спиной, человек, представляющий отрасль, мог бы ответственно заявить, что именно отрасль-то он и представляет. А не какие-­то частные интересы или интересы группы издателей.