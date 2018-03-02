Начался прием заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе детских СМИ «Волшебное слово»

Участие в конкурсе могут принять средства массовой информации, чья целевая аудитория — дети 3-17 лет. Заявки принимаются до 15 мая 2018 года.

Конкурс проводит Союз издателей «ГИПП» при поддержке ФАПМК.

В этом году организаторами было принято решение внести изменения в Положение о конкурсе. В первую очередь это коснулось перечня номинаций — прошлый сезон показал, что его пора не просто расширить, а кардинально изменить. Таким образом, теперь конкурсантам предстоит бороться в следующих номинациях:

1 Лучший журнал для самых маленьких

2 Лучший журнал для младших школьников

3 Лучшая газета для младших школьников

4 Лучший журнал для среднего школьного возраста

5 Лучшая газета для среднего школьного возраста

6 Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов

7 Лучшая газета для старших школьников и/или абитуриентов

8 Лучшее тематическое издание

9 Лучшее интернет-издание (сайт, страница в социальных сетях)

Еще одно изменение затронуло интересы федеральных детских СМИ.

Елена Шитикова, исполнительный директор Союза издателей «ГИПП»:

Изначально мы решили, что в конкурсе будут участвовать только региональные журналы, газеты, сайты. Исходили из того, что сил, ресурсов, возможностей у них меньше, чем у федералов, поэтому сравнение будет некорректным. С тех пор прошло три конкурсных сезона, и мы успели убедиться, что многие региональные издания могут составить достойную конкуренцию федеральным. Кроме того, не стоит забывать о главном — мы говорим о продукте, предназначенном для детей. Поэтому не столь важно, где он произведен. Главное — чтобы он был качественным. И в этом году мы с радостью приглашаем к участию в конкурсе и региональные, и федеральные детские СМИ.

Членам жюри предстоит выбрать лучшие издания, оценив их по нескольким основным критериям:

• соответствие условиям конкурса;

• четкость целевого назначения, определенность читательского адреса;

• соответствие литературного и художественного наполнения заявленной читательской аудитории;

• дизайнерское/художественное оформление;

• литературные достоинства текстов;

• жанровое и/или тематическое разнообразие текстовых материалов;

• художественные достоинства иллюстраций (рисунков, фотографий);

• качество полиграфического исполнения.

Как принять участие в конкурсе

1 Печатные издания

Издательство (редакция) отправляет конкурсные работы (журналы, газеты) как в электронном виде (облегченные pdf или jpg), так и в печатном (обязательно!).

К заявке на участие в Конкурсе должно быть приложено не менее двух разных номеров газеты/журнала (каждый номер – в не менее пяти экземплярах), вышедших в период с 15 мая 2017 года по 15 мая 2018 года.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в два этапа:

— до 15 мая 2018 года принимаются заполненные заявки и издания по электронной почте (облегченные pdf или jpg);

— до 01 июня 2018 года от конкурсантов, подавших заявку в электронном виде до 15 мая, принимаются заявки и конкурсные работы в печатном виде (экземпляры соответствующих номеров изданий).

2 Электронные издания

Заявка на участие в Конкурсе подается до 15 мая 2018 в электронном виде по установленной форме. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать ссылку на сайт и описание концепции сайта.

Заявки принимаются:

— в электронном виде по адресу: deti@gipp.ru;

— и дублируются в печатном виде — по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3, оф. 29, получатель — Союз издателей «ГИПП».

Для каждого СМИ и каждой номинации должна быть оформлена отдельная заявка.

Шаблон заявки и Положение о конкурсе.

Фото: shetterstock.com