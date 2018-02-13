Издатель Daily Mirror приобретет Daily Express и Daily Star за $176 млн

ТАСС, 9 февраля. Компания Trinity Mirror, выпускающая газету Daily Mirror, приобретает у британской Northern & Shell (N&S) ряд изданий, включая таблоиды Daily Express и Daily Star за £127 млн (около $176,8 млн). Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте компании.

Издатель стремится тем самым создать более крупную компанию для снижения эффекта от падения продаж печатных изданий, а также уменьшить отток читателей и рекламодателей в интернет-СМИ. Добиться такого эффекта Trinity Mirror рассчитывает за счет максимально широкого охвата информационного поля, а также производства качественного контента. Кроме того, новый владелец рассчитывает снизить издержки за счет активного обмена информацией между изданиями, что позволит избежать дублирования работы.

Первоначальный платеж составит £47,7 млн ($66,4 млн). Остальная часть суммы деньгами и ценными бумагами будет выплачена в период с 2020-го по 2023 год.

Основатель N&S Ричард Десмонд

Газеты Express и наши журналы о знаменитостях всегда были ключевой составляющей портфолио Northern & Shell на протяжении многих лет, и я очень горжусь тем, что они станут частью одной из крупнейших медиагрупп в Великобритании.

Помимо упомянутых таблоидов (как печатных, так и интернет-версий), под крыло Trinity Mirror перейдут три журнала: OK!, New! и Star . Также в рамках крупнейшей за последнее время сделки в британской медиасфере издатель получит 50% акций ирландской версии Daily Star.

Крупнейший владелец региональных изданий

Компания Trinity Mirror является крупнейшим в Великобритании владельцем региональных изданий, она объединяет более 200 наименований газет и журналов. Компании также принадлежат такие общенациональные газеты, как Daily Mirror и Sunday People. Последним наиболее крупным ее приобретением стал в 2015 году издатель Local World, в собственности которого находилось на тот момент около 100 печатных региональных СМИ, а также 70 интернет-сайтов. Стоимость сделки составила £220 млн ($306 млн).

Согласно пресс-релизу, по данным на декабрь 2017 года интернет-сайты принадлежащих Trinity Mirror изданий собрали в общей сложности 649 млн просмотров. Страницы Express.co.uk и Dailystar.co.uk за тот же период получили 280 млн просмотров.