Почему небольшие новостные службы более успешны в журналистике данных

Беттина Фигль — журналист австрийской ежедневной общенациональной газеты Wiener Zeitung, издаваемой в Вене. Она специализируется на лонгридах, очерках и цифровой журналистике и пишет на тему образования, политики, социальных проблем и феминизма. Осенью 2017 года Беттина Фигль получила стипендию Оксфордского университета, где она изучала журналистику данных в маленьких новостных редакциях в Институте журналистики Рейтер (Reuters Institute for the Study of Journalism).