Почему небольшие новостные службы более успешны в журналистике данных

Оказывается, что вам вовсе не нужен большой ньюсрум, чтобы заниматься достойной наград журналистикой данных. В процессе моего исследования по журналистике данных в небольших новостных службах, я говорила с руководителями команд, исследующих данные в Германии, Австрии и Великобритании. Я обнаружила, что размер команды — это не препятствие для инноваций. Весь смысл журналистики данных заключается в командной работе, и небольшой ньюсрум может как раз иметь преимущества, когда речь заходит об интегрировании в работу команды, работающей с данными. Имея традиционную, маленькую службу новостей, газета Berliner Morgenpost добилась просто сказочного успеха, работая с журналистикой данных.

Энтузиазм, идущий снизу

Юлиус Трёгер (Julius Tröger) начал работать в онлайн-команде Berliner Morgenpost в 2010 году. В маленькой группе всего восемь журналистов, а весь ньюсрум этой городской берлинской газеты — меньше сотни репортеров и редакторов.

Одновременно Трёгер стал заниматься информатикой. В 2011 году он выпустил свой первый материал, основаннный на данных, — о ходе парламентских выборов в Берлине. Вместе с другим журналистом они составили интерактивную карту, где пользователи могли посмотреть результат на своем избирательном участке. Год спустя Трёгер отправился в США, где стал работать в командах, которые занимались журналистикой данных в Guardian и ProPublica.

Когда он вернулся в Berliner Morgenpost, главный редактор осознал, насколько ценны новые навыки Трёгера, и решил оплатить ему расходы на поездку. Трёгер сконцентрировался исключительно на журналистике данных и сказал своему главному редактору: «Я и сам немного умею программировать, но программист мне нужен». Ему выделили программиста, и тогда он серьезно занялся созданием команды в Morgenpost.

Признание в редакции и в сообществе

Когда маленькая, но растущая команда, занимающаяся данными, получила первые журналистские награды, включая награду Европейского газетного конгресса (European Newspaper Award) и Приз Axel Springer, на нее стали с интересом смотреть и в самой редакции Morgenpost, и во всем журналистском сообществе. Поначалу, вспоминает Юлиус Трёгер, коллеги с опытом традиционной газетной журналистики удивлялись: «О! А что, журналистика данных это не только копипаст?».

Некоторые более опытные репортеры и редакторы стали проявлять интерес к сотрудничеству с командой и стали соредакторами материалов, основанных на данных. Как говорит Трёгер, «сегодня мы полностью интегрированы» в работу ньюсрума, «а вот первые пару лет мы были совершенно инородным телом».