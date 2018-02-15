Почему небольшие новостные службы более успешны в журналистике данных

ЖУРНАЛИСТ публикует перевод материала Беттины Фигль — журналистки австрийской ежедневной общенациональной газеты Wiener Zeitung
Оказывается, что вам вовсе не нужен большой ньюсрум, чтобы заниматься достойной наград журналистикой данных. В процессе моего исследования по журналистике данных в небольших новостных службах, я говорила с руководителями команд, исследующих данные в Германии, Австрии и Великобритании. Я обнаружила, что размер команды — это не препятствие для инноваций. Весь смысл журналистики данных заключается в командной работе, и небольшой ньюсрум может как раз иметь преимущества, когда речь заходит об интегрировании в работу команды, работающей с данными. Имея традиционную, маленькую службу новостей, газета Berliner Morgenpost добилась просто сказочного успеха, работая с журналистикой данных.
Энтузиазм, идущий снизу
Юлиус Трёгер (Julius Tröger) начал работать в онлайн-команде Berliner Morgenpost в 2010 году. В маленькой группе всего восемь журналистов, а весь ньюсрум этой городской берлинской газеты — меньше сотни репортеров и редакторов.
Одновременно Трёгер стал заниматься информатикой. В 2011 году он выпустил свой первый материал, основаннный на данных, — о ходе парламентских выборов в Берлине. Вместе с другим журналистом они составили интерактивную карту, где пользователи могли посмотреть результат на своем избирательном участке. Год спустя Трёгер отправился в США, где стал работать в командах, которые занимались журналистикой данных в Guardian и ProPublica.
Когда он вернулся в Berliner Morgenpost, главный редактор осознал, насколько ценны новые навыки Трёгера, и решил оплатить ему расходы на поездку. Трёгер сконцентрировался исключительно на журналистике данных и сказал своему главному редактору: «Я и сам немного умею программировать, но программист мне нужен». Ему выделили программиста, и тогда он серьезно занялся созданием команды в Morgenpost.
Признание в редакции и в сообществе
Когда маленькая, но растущая команда, занимающаяся данными, получила первые журналистские награды, включая награду Европейского газетного конгресса (European Newspaper Award) и Приз Axel Springer, на нее стали с интересом смотреть и в самой редакции Morgenpost, и во всем журналистском сообществе. Поначалу, вспоминает Юлиус Трёгер, коллеги с опытом традиционной газетной журналистики удивлялись: «О! А что, журналистика данных это не только копипаст?».
Некоторые более опытные репортеры и редакторы стали проявлять интерес к сотрудничеству с командой и стали соредакторами материалов, основанных на данных. Как говорит Трёгер, «сегодня мы полностью интегрированы» в работу ньюсрума, «а вот первые пару лет мы были совершенно инородным телом».
Юлиус Трёгер, Berliner Morgenpost
В 2014 году Medium Magazine назвал Трёгера «журналистом года», а фотография его команды в Berliner Morgenpost попала на обложку с подписью: «Редакционные ботаники».
Всё это произошло всего за несколько лет. Так как им это удалось? И есть ли у небольших новостных редакций, вроде Morgenpost, преимущества в создании групп, занимающихся журналистикой данных?
Преимущества маленького ньюсрума
Коммуникации поставлены лучше. «Большое преимущество в том, что мы все сидим в одной комнате, – объясняет Трёгер. — В больших организациях люди более рассредоточены... Да, возможно, в маленьком ньюсруме у вас меньше ресурсов и меньше журналистов, но в больших редакциях вы не будете слышать, что делают другие».
Бывший главный редактор Guardian Алан Расбриджер (Alan Rusbridger) подчеркивает: «Если у вас есть лидер, который ориентирован на инновации, ему проще развернуться в маленьком ньюсруме, там люди лучше общаются».
Легче взаимодействовать и экспериментировать. Маленькая новостная редакция лучше работает как площадка для экспериментов. Репортерам часто требуется взять на себя инициативу и показать результаты, прежде чем это заметит руководитель. Юлиус Трёгер вышел из своей зоны комфорта — онлайн-журналистики, построенной на копипасте, — и приложил усилия, чтобы научиться большему в работе с данными. И только после того как оно сделал свои первые материалы, основанные на данных, и получил первые награды, этим заинтересовалось руководство редакции.
«Мы можем потратить время на эксперименты, на то, чтобы что-нибудь попробовать, — говорит Трёгер. — Если большие издания, вроде Süddeutsche Zeitung или Spiegel Online, некоторое время ничего не будут выдавать или потерпят неудачу, поднимется страшный крик. А с нами все наоборот. Никто нас не знает, никому до нас нет дела — до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь выдающееся».Меган Люсеро из команды по работе с данными Бюро журналистских расследований
Меган Люсеро (Megan Lucero) — руководитель Bureau Local, проекта Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism), базирующегося в Великобритании. Bureau Local помогает местным газетам достичь высокого профессионального уровня в журналистике данных. «Небольшим новостным службам гораздо легче что-то менять и вводить новшества, — говорит Люсеро. — Маленькой организацией быть здорово, потому что ты можешь объединяться с учеными, исследователями». Постоянная коммуникация по поводу рабочего процесса и сроков – это ключ к успеху, по словам Люсеро.
Даже если бы не было поддержки такой сети, как Bureau Local, сообщество журналистов, занимающихся данными, обычно готово помочь и быстро откликается. Многие из тех, кого я интервьюировала, говорили, что, когда они где-то застревали с проектом, основанным на данных, люди помогали и предлагали помощь друг другу — вне рамок своей компании. «Кооперенция» — сотрудничество между конкурентами — это очень распространенная практика.
Изменения происходят быстрее. Стартапы, имеющие дело с данными, такие, как Bureau Local, имеют еще одно важное преимущество: у них нет «выработавшегося стойкого сопротивления использованию данных», — сказал мне Петер Зим (Peter Sim) журналист, работающий с данными в австрийском некоммерческом издании Dossier.
«Маленькие и новые ньюсрумы могут изначально и целенаправленно установить у себя культуру поддержки работы с данными. Нет никаких конфликтов между печатной и онлайн-версией, они очень гибки в работе друг с другом, в выборе тем, — подчеркивает Зим. — В больших, хорошо организованных ньюсрумах обычно никто не знает о журналистике данных ни среди персонала, ни в редколлегии... Перемены в больших новостных службах идут зачастую очень медленно».
Большая проницаемость. В маленьких службах новостей нет таких жестких разграничений между отделами. Специалист по цифровым стратегиям Ник Ньюман (Nic Newman) поясняет: «Раньше маленькие компании не могли себе позволить иметь отделы, занимающиеся данными и всегда на два шага отставали. Но теперь вам больше не нужны большие команды: один человек с разнообразными навыками может все делать сам, все сводится к креативности одного-двух человек».
Сегодня интерактивная команда Berliner Morgenpost состоит из пяти штатных журналистов и двух программистов, работающих на полставки. Другие редакции посылают своих журналистов в Morgenpost на стажировку, чтобы обучиться и затем создать такие отделы у себя. С января 2017 года журналисты Morgenpost подготовили материалы, основанные на данных, для Funke Gruppe, а кроме того их материалы были адаптированы для местных изданий, вроде Hamburger Abendblatt. Интерактивная команда Berliner Morgenpost получила 50 журналистских призов.
Беттина Фигль — журналист австрийской ежедневной общенациональной газеты Wiener Zeitung, издаваемой в Вене. Она специализируется на лонгридах, очерках и цифровой журналистике и пишет на тему образования, политики, социальных проблем и феминизма. Осенью 2017 года Беттина Фигль получила стипендию Оксфордского университета, где она изучала журналистику данных в маленьких новостных редакциях в Институте журналистики Рейтер (Reuters Institute for the Study of Journalism).