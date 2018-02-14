В МГУ выпустили мобильный орфоэпический словарь для журналистов

Факультет журналистики МГУ выпустил приложение — мобильный орфоэпический словарь для журналистов и работников СМИ.

Декан факультета Елена Вартанова

Журналисту в условиях большой скорости передачи информации и постоянных дедлайнов тяжело носить с собой словари, поэтому мы разработали небольшое пилотное бесплатное приложение для смартфонов. Здесь можно найти правильное произношение тех словоформ, в которых люди наиболее часто допускают ошибки

В словарь включены слова, которые чаще всего, согласно мониторингу СМИ, вызывают сложности в написании и произношении. Чтобы найти слово, правильность написания которого вызывает сомнения, достаточно ввести его в поисковой строке приложения. Здесь же можно проверить постановку ударения.

Автор и составитель словаря — кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка Михаил Штудинер.

Впервые приложение было презентовано в рамках научно-практической конференции «Учимся говорить по-русски. Проблемы современного языка в электронных СМИ» в октябре 2016 года. Сейчас каждый пользователь может предложить слово, которого, по его мнению, не хватает в словаре, и оно будет добавлено при обновлении словаря. Самая первая версия включала 1 тысячу словоформ, сейчас их на 500 больше. Цель разработчиков приложения — расширить базу до 25 тысяч слов. Бесплатное приложение можно найти в Арр Store и Google Play по запросу «1500 словоформ».

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