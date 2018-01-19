Дайджест на выходные #50

В нашем еженедельном дайджесте: новости регионов, переводные статьи и колонки медиаэкспертов ЖУРНАЛИСТА

ПОЧТА РОССИИ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ГАЗЕТЫ «АРЗАМАССКИЕ ВЕСТИ»

УФПС Нижегородской области препятствует распространению газеты «Арзамасские вести» в розничной продаже через отделения почтовой связи. Об этом ЖУРНАЛИСТУ сообщил Александр Андронюк, учредитель и главный редактор газеты «Арзамасские вести». Из разговора с одним из почтовых работников Александр понял, что редакция должна доказывать УФПС Нижегородской области, что торговать газетой им выгодно.

СТАВКА НА ПРИНТ: ОПЫТ BAUER MEDIA

«Издателям следует перестать жить сегодняшним днём и пытаться заработать здесь и сейчас», — считает Алексей Иванов, генеральный директор Bauer Media Group Russia, которого ЖУРНАЛИСТ попросил оценить состояние рынка российской прессы. По мнению Алексея, главные преимущества печатных СМИ, как канала распространения рекламы: глубина погружения, длина контакта, исторически сложившееся доверие к печатному слову, свобода выбора места и времени взаимодействия с рекламным сообщением, осознанность покупки прессы, тактильные ощущения.

УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС: «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»

Торгово-промышленная палата РФ принимает заявки на участие в XXIV Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России», который традиционно проводится совместно с Союзом журналистов России среди авторов и редакций различных СМИ, освещающих экономическую жизнь страны.

Тема Гран-при конкурса: «Лучшая история предпринимательского успеха»

• На региональный этап конкурса заявки подаются до 1 февраля 2018 года;

• На федеральный этап конкурса — до 1 марта 2018 года.

ПРАКТИКА БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. ПОДКАСТИНГ

Независимый продюсер, медиаэксперт Елена Упорова — о том, почему в Америке и Европе звук стали слушать больше, чем в России, а рекламодатели готовы платить за это деньги: «Зачем продюсеры объединились? Чтобы продавать рекламу скопом, пакетами. Для аудитории подаксты чаще всего free — бесплатные. Подкастеры хотят показать рекламодателю свою умную и богатую аудиторию».

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ»

Тематическое мероприятие для всех, кто занимается связями с общественностью в социальных сетях и ищет новые эффективные инструменты для работы пройдет 15-16 февраля в Москве. Ведущие эксперты в области PR и соцмедиа расскажут и покажут, что сегодня работает лучше всего и поделятся самыми эффективными методиками и актуальными кейсами, а также ответят на все вопросы участников.

НОВЫЕ КОЛОНКИ АНДРЕЯ МИРОШНИЧЕНКО

На этой неделе Андрей Мирошниченко публиковал колонки о том, почему Facebook перестанет быть источником трафика для СМИ и как используется технология eye-tracking в нативной рекламе. Также читайте статью о том, с чем, по мнению медиаэксперта, связан редизайн The Guardian.

НОВАЯ КОЛОНКА ВЛАДИМИРА СНЕГИРЕВА

Колонка Владимира Снегирева о том, как легко соблазниться сенсацией, которая сама идет журналисту в руки, и каковы могут быть последствия такого соблазна: «Да, есть журналистский долг. Но есть что-то еще, выше этого».

РОССИЙСКИЙ СЛОН ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ МУШКИ

Накануне столетия ленинского декрета о непризнании «царских долгов» французское радио опубликовало небольшую заметку о разоренных держателях облигаций «русского займа» и их наследниках, недовольных выплатой компенсации 1997 года. Российские СМИ в ответ взорвались сообщениями о том, что Франция требует от России погасить царские долги.Андрей Жвирблис: «Что же на самом деле кроется за этой шумихой?».

КАЛЕНДАРЬ ВЕБИНАРОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СМИ

1 1-15 февраля серия вебинаров «Постороение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера»

• 1 февраля «Построение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера»

• 15 февраля «Как научить менеджеров продавать больше»

Ведущий: Иввета Аврорина, ведущий специалист в области медиа менеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования, г.Новосибирск.

2 1 марта «Журналистская этика и стандарты. О чем забывают журналисты»

Ведущий: Елена Упорова, независимый продюсер, медиаэксперт, г.Москва

3 5 апреля «Работа редакции. Мотивация: Кнут или пряник»

Ведущий: Оксана Ачкасова, генеральный директор Национальной телерадиокомпании Чувашии, г.Чебоксары

4 19 апреля «SMM — стратегии, которые продвигают наш бизнес»

Ведущий: Максим Поляков, журналист, заместитель главного редактора сайта «7x7», г.Сыктывкар

5 17 мая «Еще раз о том, как делать сайты»

ведущий уточняется

6 31 мая «Новости. Сложные вещи делаем просто»

Ведущий: Елена Нелинова, лучший радиорепортер России 2011, журналист г.Сыктывкар

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• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

На этой неделе Светлана Распопова, редактор раздела «Образование» в Клубе Журналиста, опубликовала тематический курс для руководителей детско-юношеских студий по журналистике, а Юлия Талутанова рассказала о том, как «зацепить» читателя и надолго удержать его внимание с помощью юмора.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

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