Дайджест на выходные #51

ЖУРНАЛ «ЖУРНАЛИСТ» ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ

1 февраля в 10:00 «Построение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера».

15 февраля в 10:00 «Как научить менеджеров продавать больше»

Ведущий: Иввета Аврорина — специалист в области медиа менеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования.

Регистрация на вебинар на www.jrnlst.ru

Участие для членов Клуба «Журналист» БЕСПЛАТНОЕ

Справки — e-mail: info@jrnlst.ru, тел: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ-СМИ ПОПУЛЯРНЫМ? СОВЕТЫ BBC

Как узнать, чего на самом деле хочет аудитория интернет-СМИ, и какие показатели необходимо учитывать, чтобы сделать ваш материал привлекательнее: главные правила от консультанта по цифровому контенту Всемирной службы BBC.

MEDIA SPEED DATING

Формат Speed Dating («Быстрые Свидания») появился еще в 90-х. Придуманный изначально для личных знакомств, он перерос сам себя и превратился в способ налаживания профессиональных контактов. Анна Загумённая, event-директор агентства PR Partner, организующего Speed Dating в медиаотрасли, рассказала Pressfeed о том, как журналисты и компании находят друг друга

ИНТЕРВЬЮ С БОРИСОМ КИРШИНЫМ И ЕГО НОВАЯ КНИГА «ПРОЩАЙ, ГУТЕНБЕРГ!»

На этой неделе известному российскому журналисту Борису Киршину исполнилось 70 лет. ЖУРНАЛИСТ поздравляет юбиляра и публикует интервью с ним: Борис Николаевич вспоминает трудные решения на посту главреда, дает советы тем, кто мечтает создать яркую независимую газету и, конечно, рассказывает о себе: «Больше всего я журналист, это основа всего».

Читайте также о новой книге Бориса Николаевича «Прощай, Гутенберг!». В ней автор проанализировал историю газеты «Челябинский рабочий» в контексте современного состояния регионального медиарынка. Светлана Распопова рассказывает о наиболее актуальных идеях автора.

ЗАЧЕМ МЕДИА НУЖЕН ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Машинное обучение и анализ данных уже стали частью инфраструктуры почти любого интернет-проекта. Михаил Калашников в своем блоге Media Skunk рассказывает о том, какие возможности для медиа открывают умные алгоритмы: «Искусственный интеллект может решить огромный спектр проблем — и от людей в первую очередь требуется задавать машинам правильные вопросы».

«ЖУРНАЛИСТ» О СЕБЕ

В этом месяце в честь Дня рождения ЖУРНАЛИСТА редакция собрала номер из уникальных архивных материалов. Читайте статью из эксклюзивного январского выпуска: «Очень трудно писать самим о себе. Ведь теперь наша печать, по совести говоря, злоупотребляет своим законным правом агитации за подписку: кампания подписки часто выглядит как грубая самореклама».

НОВЫЕ КОЛОНКИ АНДРЕЯ МИРОШНИЧЕНКО

На этой неделе Андрей Мирошниченко публиковал колонки о том, что такое клубная модель журналистики и почему Facebook не будет платить издателям. Также читайте статью о том, какую цену платит Los Angeles Times, чтобы удержать своих подписчиков.

НОВАЯ КОЛОНКА ВЛАДИМИРА СНЕГИРЕВА

Колонка Владимира Снегирева о том, как Facebook помогает в творческой работе журналиста: «Facebook позволил мне обмануть собственную лень. Ведь заставить себя ежедневно вести обычный дневник — дело почти безнадежное. Если же делишься дневниковыми записями с другими и в ответ получаешь эмоциональные комментарии, то это совсем другое... Социальная сеть, если не постить в ней кошечек, не публиковать фото себя любимого на фоне Эйфелевой башни, не распространять грязные слухи, а относиться к ней серьезно, это реальное СМИ».

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС «ПРЕСС-СЛУЖБА — 2017»

28 февраля завершится прием заявок на ежегодный отраслевой профессиональный международный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года-2017».

На конкурс принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2017 году. Участие в конкурсе бесплатное. Можно подать заявки в 13 номинаций.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, зарегистрируйтесь на сайте.

ЧЕМ ЖИВУТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИА?

«В регионах к медиа относятся как «мы всю жизнь так работали, и мы так будем работать». Что такое редакционные стандарты, бизнес-стандарты? Таких вопросов не задают», — Оксана Силантьева в рамках проекта «Полевое исследование медиацеха» рассказала о том, как используют digital технологии в региональных СМИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

Членам Клуба Журналиста стали доступны:

• ЗАКРЫТЫЕ СТАТЬИ

На этой неделе американский медиаисследователь Гжегож Пехота рассказал, какие источники финансирования, помимо цифровой рекламы, использует The New York Times.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».